Detenido un compañero de trabajo de la joven asesinada en Vigo

VIGO.- La Policía Nacional ha detenido este domingo a un compañero de trabajo de la joven de 25 años muerta a puñaladas en la madrugada del sábado en Vigo, con la que mantuvo una relación sentimental esporádica, según informaron fuentes de la investigación.



La detención se produjo sobre las 11.30 horas en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde permanece ingresado tras intentar suicidarse esta mañana después de ser interrogado e investigado por la Policía.









Según publica La Voz de Galicia, la investigación policial cree que la víctima y el presunto agresor mantuvieron una corta relación cuando ella rompió con su novio. Posteriormente, ella decidió volver con su novio y el detenido no lo aceptó. Ambos, como compañeros de trabajo, coincidieron en la cena de empresa del viernes donde él insistió en acompañarla a su casa. La joven rechazó el ofrecimiento y fue acompañada a casa por sus amigas, donde el agresor la estaba esperando en el portal donde le acuchilló.



Los agentes centraron sus pesquisas desde el principio en el entorno de la chica, e identificaron e interrogaron a las compañeras de trabajo con las que la víctima estuvo en la cena de empresa, así como a su novio y al detenido ex compañero sentimental -y de trabajo-.



La investigación la lleva el Juzgado de Instrucción 5 de Vigo, en funciones de guardia, que tendrá que determinar si se considera un caso de violencia sobre la mujer, han precisado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Las mismas fuentes apuntan que el pase a disposición judicial del detenido no está previsto para este domingo.



El joven se encuentra fuera de peligro y permanece custodiado en el hospital, a la espera de que le den el alta para ser trasladado a la comisaría en calidad de detenido.



Es el tercer asesinato por violencia machista en este fin de semana, después de los acontecidos en Tarragona y Santiago.