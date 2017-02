El jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández ha sido detenido este viernes de madrugada en su residencia de Las Rozas (Madrid), por haber pegado presuntamente a su novia, quien se recupera de las heridas en el hospital, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Lucas, de 20 años, fue detenido por la Policía Local de Las Rozas a las 2.30 horas de este viernes y trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de esta localidad madrileña, donde ha permanecido toda la noche. El jugador del Atlético de Madrid no ofreció resistencia en el momento de la detención: fue esposado sin problemas por los agentes locales. Este viernes por la mañana pasará a disposición judicial, acusado en el juzgado de Majadahonda de un delito de malos tratos.

Según han explicado fuentes de la investigación, la novia de Lucas aún no ha presentado la denuncia, a la espera de consultar con un abogado. Los agentes de la Guardia Civil están pendientes de conocer el parte médico de la mujer para calibrar la gravedad de las lesiones. Según fuentes de la investigación, no existen denuncias previas por malos tratos.

Lucas Hernández, hijo del exjugador Jean François Hernández y hermano del lateral del Alavés Theo Hernández, juega con el primer equipo del Atlético desde hace dos temporadas y es, a día de hoy, uno de los jóvenes con mayor proyección del equipo madrileño.

Entre julio y septiembre del año pasado, unas 12.000 mujeres al mes denunciaron sufrir violencia machista por parte de sus parejas o exparejas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. En 2016, un total de 44 mujeres fueron asesinadas por la violencia machista. En lo que va de año, ya han sido asesinadas otras 6, según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Tras saltar la noticia, había mucha expectación por conocer la opinión de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que tenía una rueda de prensa previa al partido del sábado contra el Leganés. El entrenador explicó que no tiene "ninguna información oficial" sobre la detención de Lucas Hernández. " Me parecería apresurado darle alguna opinión de algo que en realidad no tengo información. No tengo información oficial para poder comentarles algo a ustedes de lo que quisieran escuchar", dijo el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.



En Atlético de Madrid apuestan por la prudencia y de momento no ha reaccionado a la detención de Lucas.





