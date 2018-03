"Yo abogo por la libertad de cada una, de hacer o no hacer huelga", afirmó la cantante gallega Luz Casal. "Yo es que tengo que trabajar", añadió en una entrevista publicada por ABC, en la que se desmarca de la huelga convocada para el próximo día 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

La cantante afirmó que "puedes estar de acuerdo con que un grupo o un colectivo determinado decida hacer presión de una manera determinada, y no sentir necesariamente que tengas que formar parte de eso. Aunque tengas las mismas ideas". Según la Casal, "no creo que eso sea cobardía, ni hacer un flaco favor al sistema patriarcal".

Para Casal es importante que "cada persona sea libre de elegir lo que hace". "Yo soy mujer cien por cien y he aceptado retos, he salvado situaciones, me he defendido con uñas y dientes en momentos difíciles, y por lo general huyo de las generalidades, del blanco o negro", añade la cantante.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. Mientras unos felicitan a la cantante por su postura, otras le recriminan que ninguna huelga se hubiera hecho en la historia con el argumento de que "tengo que trabajar".

Luz Casal dice que estará "trabajando" el día de la huelga feminista porque "lo necesita". El resto de las mujeres estarán de huelga no para darte una lección, sino porque las pagan de menos, las discriminan, las acosan, las violan y las matan. A dar lecciones a tu casa. Y ni eso — Emérito (@PadreEmerito) 3 de marzo de 2018

Si las personas que han hecho huelga a lo largo de la historia hubiesen dicho, como Luz Casal, que irían a trabajar "porque lo necesitan", nadie habría hecho huelga.

Trabaja el día de huega, ya te sacamos las demás las castañas del fuego, @LuzCasalOficial.#AndalucíaFeminista pic.twitter.com/mPqo3PgdTH — MaríaBeatle (@Maria_Beatle) 3 de marzo de 2018

Hablan de derechos de la mujer pero atacan a Luz Casal porque no apoya la huelga feminista https://t.co/Me3uRTY9Ca vía @ElentirVigo — Julio Abascal (@JulioAbascal56) 3 de marzo de 2018

Todo mi apoyo a Luz Casal. Ah yo tampoco apoyo la huelga, es mi derecho y es mi Libertad ninguna femiprogre me va a decir lo que tengo que hacer o como vivir mi vida. — Isabel (@Isabel57476015) 3 de marzo de 2018

​