MADRID.- Se acabó la espera. 366 días después, los bombos más famosos han vuelto a girar en el Teatro Real de Madrid y ha repartir suerte. Una suerte que se ha llevado en gran parte el barrio madrileño de Acacias. El Gordo, el 66.513, se ha vendido íntegramente en una administración de Lotería en el Paseo de la Esperanza.



El segundo premio, el 04536, ha estado muy repartido por toda la geografía nacional. Y el tercero, el 78.748, se ha vendido en su totalidad en la localidad navarra de San Adrián. Los cuartos premios son el 59444 y el 07211.







Así les hemos narrado todo lo que ha acontecido en el Teatro Real de Madrid:



13:17: El Sorteo de Navidad ya ha terminado. El Teatro Real ha puesto fin a una mañana llena de ilusión y de millones. Los niños y niñas de San Ildefonso ya desfilan. Y nosotros cerramos aquí esta retransmisión en directo. Muchas gracias por habernos seguido.



13:15: Aquí ya tenemos los vídeos de la celebración de los loteros y de los vecinos del madrileño barrio de Arganzuela, gracias a Sandra Rodríguez:

​

13:12: La fiesta continúa en la administración del Paseo de la Esperanza de Madrid, que ha vendido íntegramente El Gordo, el 66.513. Se ha acercado a celebrarlo también Cristina, la antigua dueña del local. María José y Agustín solo llevan cuatro meses regentando la administración.

​

Los dueños de la administración de lotería donde se ha vendido El Gordo. REUTERS

Así está el exterior de la administración de Loteria de Madrid que ha vendido el Gordo. /SANDRA RODRÍGUEZ

13:03: ¡¡¡Y EL ÚLTIMO QUINTO PREMIO Y EL ÚLTIMO PREMIO DE TODO EL SORTEO: EL 3.371!!! El premio está dotado con 60.000 euros a la serie y cada décimo gana 6.000 euros. Ha estado muy repartido. Ha caído en Barcelona, Ames, Madrid, Alcasser, Chiclana, Granada, Vecindario, Montesinos, El Ejido, Taramundi, Gijón, Carroca, Mirabel, Algeciras, Arnuero, Ceuta, Castejón de Sos, Andujar, Teguise, Villablino, Alija de Infantado, Tres Cantos, Alcalá de Henares, Torre-Pacheco, Los Belones, Ourense, El Ronquillo; Las Torres, Granadilla de Abona, Villaluenga de la Sagra, Valladolid y Zaragoza.



13:00: ¡¡¡EL PENÚLTIMO QUINTO PREMIO: EL 78.981!!! El premio está dotado con 60.000 euros a la serie y cada décimo gana 6.000 euros. También vendido en Doña Manolita, en Mocejón, Mollerrussa, la Bruixa D'Or (Sort), Barcelona, Murguia, Bilbao, Palma de Mallorca, Betanzos, Las Palmas, La Manga, Magan.



12:59: Agustín todavía no se lo cree: "Siempre quieres dar el Gordo, pero es muy difícil con todos los números que hay. Aún no me lo creo", acaba de asegurar a todos los periodistas congregados, entre ellos nuestra compañera Sandra Rodríguez.



12:50: María José y Agustín, los dueños de la administración madrileña que ha vendido íntegramente las 165 series del Gordo, están absolutamente radiantes de felicidad. Ellos solo se han quedado con un décimo. Sandra Rodríguez está con ellos. El teléfono de la administración no para de sonar y el cava corre a raudales.

Cartel con el Gordo en la administración del paseo de la Esperanza de Madrid. /SANDRA RODRÍGUEZ

Varias botellas de cava en el mostrador de la administración de lotería que ha repartido el Gordo. /SANDRA RODRÍGUEZ

12:44: ¡¡¡EL SEXTO QUINTO PREMIO: EL 60.272!!! El premio está dotado con 60.000 euros a la serie y cada décimo gana 6.000 euros. Ha estado muy, muy repartido.



12:43: Otro vecino de este barrio de Acacias le comenta a Sandra Rodríguez que compró un décimo y que eligió precisamente la terminación en 13 por aquello de que da mala suerte. Pues esta vez ha sido lo contrario. Nunca un Gordo había terminado en 13.



12:40: José, dueño de la Cafetería Barrio, pegada a la administración, ha cerrado para celebrar el Gordo. Asegura que llevaba un décimo a medias con su padre y que el dinero que le ha tocado lo invertirá en "tapar agujeros". Los del bar contaban con un número propio pero compraron un décimo en la administración ¡Menos mal!



12:38: Nuestra compañera Sandra Rodríguez ya está, como decenas de periodistas, en la administración de loterías del paseo de la Esperanza de Madrid, que ha repartido el Gordo íntegro.



12:34: ¡¡¡OTRO QUINTO PREMIO: EL 91.917!!! El premio está dotado con 60.000 euros a la serie y cada décimo gana 6.000 euros. Ha sido vendido en dos administraciones de Elche, en doña Manolita (Madrid), en Mazarrón, Cádiz, Santiago, en la Bruixa D'Or (Sort) y en Calatayud.



12:15: Así se ha vivido la llegada del Gordo en el patio de butacas del Teatro Real. Vídeo grabado por Sandra Rodríguez:

​

12:09: La suerte se ha aliado con las niñas Lorena Stefan y Nicol Valenzuela, que han cantado por segundo año consecutivo el Gordo de la Lotería de Navidad. El año pasado lo hicieron con el 79.140 y este año han repartido hito con el 66.513.



Ha sido a las 11:57 cuando las dos jóvenes, una rubia y otra morena, han cantado el premio, en la séptima tabla, después de que movieran los bombos Nerea Pareja y Daniel Rodríguez. Pero no ha sido el único premio que estas niñas han cantado, ya que la suerte este año ha estado en sus voces. Cinco minutos después del Gordo, a las 12:02, Lorena y Nicol han cantado el tercer premio, el 78.748.



Incluso antes, a las 11:54, sus voces habían cantado también el cuarto de los ocho quintos, es decir, en menos de diez minutos han sumado tres grandes premios, que se unen al quinto que habían cantado en otra tabla.

El número 66.513 ha sido agraciado con el Gordo de Navidad. Lo han cantado Nicol Valenzuela y Lorena Stefan. /EFE

12:04: ¡¡EL TERCER PREMIO: 78.748!!! El premio está dotado con 500.000 euros a la serie y cada décimo gana 5.000 euros. El número se ha vendido íntegramente en San Adrián (Navarra). Ha sido cantado por las niñas Lorena Stefan y Nicole Valenzuela.



11:59: ¡¡¡OTRO QUINTO: EL 70.264!!! El premio está dotado con 60.000 euros a la serie y cada décimo gana 6.000 euros. Este número ha recaído en la plaza del doctor Berenguer Ferrer, en Valencia.



11:57: ¡¡¡Y ESTE ES EL GORDOOOOO: 66.513!!! Se ha vendido íntegramente en Madrid, en concreto en el paseo de la Esperanza, número 4. El premio está dotado con 4 millones de euros a la serie y cada décimo gana 400.000 euros.



11:51: Comienzan a surgir datos y anécdotas del segundo premio, a la espera que salga el Gordo. Por ejemplo, el 04.536 ha dejado 6,5 millones de euros en Medina del Campo, en Valladolid, donde un despacho ha vendido, a través de ventanilla, 5,2 series de este número. O La administración de loterías ubicada en el centro comercial El Saler de Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha vendido 150 décimos. Es decir, 18,75 millones.



11:42: Este cuarto premio ha sido repartido en Andujar, Andorra, Benidorm, Torrelodones, Pedreguer, Puerto de Pollensa, Oviedo, Gijón, Barberá del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Jaén, Alhaurín de la Torre, Quart de Poblet, Fuenlabrada, Villardompardo, Getxo, Vitoria, A Coruña, Madrid, Pamplona, San Isidro y Gandía.



11:39: ¡¡¡EL OTRO CUARTO PREMIO: 7.211!!! El premio está dotado con 200.000 euros a la serie y cada décimo gana 20.000 euros.



11:38: Vamos actualizando de forma permanente nuestra fotogalería, ya con las imágenes de las diferentes administraciones de lotería que han repartido alguno de los premios que están saliendo.



11:31: Los productos de la tierra alcanzan estos días, en vísperas de Navidad, precios desorbitados, pero seguro que ninguno llegará a los 20.000 euros que vale la bolsa de níscalos que un agricultor de Artenara, en la cumbre de Gran Canaria, regaló anoche al lotero del pueblo. El agricultor salió esta mañana temprano a trabajar sus tierras y lo más probable es que no sepa todavía que lleva en el bolsillo un décimo del número 59.444, agraciado con uno de los cuartos premios del Sorteo Extraordinario de la Navidad, ha explicado a Efe el responsable de la oficina de Loterías de Artenara, Antonio Espada.



11:22: De nuevo, este segundo premio ha tocado en muchísimas localidades. Enumeramos algunas: En Pinos Puente, Valencia, Fuengirola, Medina del Campo, Madrid, Cádiz, Callosa de Segura, Madrid, Sestao, Collado Villalba, Sevilla, Móstoles, Ecija, Torrevieja, Benidorm, Ávila, Barcelona, Barbate, Alcazar de San Juan, Almagro, Úbeda, Madrid, Estepona, Salou, Boicarent, Bilbao, Granadilla de Abona, Huertor de Santillán, Sevilla, Candelaria, Granada, León, Calafell, Granada, Mérida, León, Neda, Guadalajara, Purias, Cuesta de la Villa, Alicante, Tijola, Luque, Mazaricos, Cullar, et...

Los niños de San Ildefonso Youssef y Nicol muestran el segundo premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie. /EFE

11:21: ¡¡¡SALE EL SEGUNDO PREMIO: EL 4.536!!! El premio está dotado con 1.250.000 euros a la serie y cada décimo gana 125.000 euros. Ha sido cantado por los niños Nicole Chungara y Youssef Salhi. El segundo premio ha sido el quinto de los trece mayores que salen del bombo.



11:19: Mucho más concentrado ha estado este quinto premio. Ha sido repartido en San Cristobal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Madrid, Albacete, Vic (Barcelona) y Puerto de Mazarrón (Murcia).



11:19: ¡¡¡OTRO QUINTO PREMIO: EL 39.415!!! El premio está dotado con 60.000 euros a la serie y cada décimo gana 6.000 euros.



11:12: ¿Y cuanto dinero va a ingresar Hacienda? Pues nada más y nada menos que 194,2 millones. Un buen pico. Y es que la Agencia Tributaria se queda el 20% de todos los premios superiores a 2.500 euros.



11:09: ¿Cuáles son las terminaciones más demandadas en el sorteo de Navidad?



11:05: Os recordamos que en esta página especial encontraréis toda la información y las noticias relacionadas con el sorteo de Navidad.



11:03: Sandra Rodríguez se ha topado con Manoli, que se ha disfrazado de hada madrina y ha estado haciendo cola para entrar desde ayer por la mañana a las 9:30. Dice que si le toca un premio lo repartirá con la familia y donará parte a la asociación del padre Ángel.

Manoli, el hada madrina del sorteo de Navidad. /SANDRA RODRÍGUEZ

11:02: Sesenta y dos años han pasado desde que Fernando Vázquez cantó el Gordo de Navidad y hoy, como viene haciendo desde entonces, ha querido revivir en directo "su minuto de gloria" desde el Teatro Real de Madrid, informa la agencia EFE.



11:00: Los hermanos Isaac Patricio Vaquero y Aroa Patricio Vaquero, alumnos del Colegio Residencia de San Ildefonso, han cantado los números y Breylin Siri Frías y Juan Ismael Acosta Novas han extraído las bolas.



10:48: De nuevo el listado de administraciones que han vendido este 19.152 es enorme. Ha tocado en Ávila, Guadalajara, Sort (Lleida), Torredonjimeno, Miranda de Ebro, A Coruña, Santiago, Madrid, San Pedro del Pinatar, La Granja, Ugena, Las Vegas, Granadilla de Abona, Gijón, San Salvador de Guardiola, Granada, Jaén, Logroño, Lugo, Valencia, Araia, Pinoso, Benidorm, Catral, Villaviciosa, Inca, Barcelona, Mataró, Medina de Pomar, Rosalejo, Espera, Retuerta del Bullaque, A Coruña, Cee, Cuenca, Figueres, Azpeitia, Isla Cristina, Arjonilla, Las Palmas, Vecindario, Mollerussa, Lugo, Alcorcón, Humanes, Málaga, Torre del Mar, Fuengirola, San Pedro Alcántara, La Raya, Cieza, Sevilla, Pontevedra...



10:47: ¡¡¡OTRO QUINTO PREMIO: 19:152!!!



10:42: Informa Europa Press que el 59.444, cuarto premio, ha sido repartido en la localidad murciana de San Pedro, una de las más afectadas por las inundaciones de los últimos días. También ha tocado en la pedanía murciana de Rincón de Seca, así como en Santomera, donde han caído por primera vez.

La vendedora de un cuarto premio de la loteria de navidad, el número 59.444, Cristina Canovas (2i), junto a su suegra, dueña del café el Templo, Josefina Moreno (c), celebran la venta del número acompañados de vecinos, hoy en Rincón de Seca, Murcia./EFE

10:38: Comienzan a llegar por la agencia EFE fotografías de la administración de Pilar Díaz en Toledo celebrando el cuarto premio. Este establecimiento reparte premio por tercer año consecutivo.

El 59.444, cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, ha sido vendido en parte en el establecimiento de prensa y lotería de Pilar Díaz en Toledo. EFE/Ismael Herrero

10:26: Sandra Rodríguez sigue buscando a personas interesantes y curiosas en el patio de butacas del Teatro Real. Como el caso de este hombre, que ha estado desde las 21 horas de anoche en la cola. Asegura haber pasado mucho frío pero como va disfrazado de Papa Noel estará acostumbrado, ¿no? Le acompaña su mascota, el pato Donald. Y al cuello lleva colgadas las fotos de su madre, su hijo y su padrastro. Ha llegado a Madrid de Guadalajara.

Papa Noel tampoco se pierde el sorteo de Navidad. /SANDRA RODRÍGUEZ

10:16: Ya tardado una hora en salir este quinto premio. Lo han cantado Lorena Stefan y Nicol Valenzuela. También está muy, muy repartido. Larguísima la lista de localidades agraciadas, en un total de 100: de nuevo doña Manolita (Madrid), Aguadulce (Almería), León, Bilbao, Denia (Alicante), Grado (Asturias), Barcelona, Ceuta, San Pedro del PInatar (Murcia), Manises (Valencia), Bueu (Pontevedra), Columbrianos (León), fabero (León), Benidorm (Alicante), Esplugues de Llobregat (Barcelona), A Coruña, Santa María del Páramo (León), Coslada (Madrid), Torre del Mar (Málaga), O Porriño (Pontevedra), Santa Cruz de Tenerife, Vitoria, Hondon de los Frailes (Alicante), Bigastro (Alicante), Alicante, Pulpi (Almería), Mojacar (Almería), Garrucha (Almería), Gijón (Asturias), Nava (Asturias), Pola Siero (Asturias), Don Benito (Badajoz), Palma de Mallorca, Inca (Baleares), Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Barcelona, etc...



10:15: Ya tenemos el primer QUINTO PREMIO: 22.259



10:03: Pasamos ya de las 10 de la mañana y todavía solo tenemos un gran premio. Han cambiado los niños cantores. Ahora son dos niñas de San Ildefonso las encargadas de sacar las bolas y canturrear los números.



9:52: En nuestra portada ya se pueden visualizar los grandes premios del sorteo y hemos habilitado un buscador para saber si cada décimo ha sido agraciado o no.



9:40: Seguimos muy pendientes también de las personas que asisten al sorteo, como esta mujer que ha llegado de Asturias, con la bandera azul y la cruz a sus espaldas. Casi se queda sin poder entrar y eso que ha estado en la cola desde las 5 de la mañana.

Una mujer con la bandera de Asturias en el Teatro Real. /SANDRA RODRÍGUEZ

Una mujer sostiene un décimo con el 0000, el número que lleva siempre el rey. /SANDRA RODRÍGUEZ

9:30: Ya hemos publicado una fotogalería con las mejores imágenes del sorteo de Navidad. Los frikis, el patio de butacas del Teatro Real, los bombos, etc...



9:26: Este primer cuarto premio, el 59.444, ha caído en dos administraciones de loterías emblemáticas. En La Bruixa d'Or, de Sort, y en Doña Manolita, de la calle Carmen de Madrid.



9:21: Parece que empiezan a haber algunos problemillas con las bolas. Se atascan y los niños de San Ildefonso se ponen nerviosos.



9:17: Este primer cuarto premio reparte 200.000 euros a la serie y 20.000 en cada décimo. Ha sido muy repartido. Ha caído en San Pedro del PInatar (Murcia), Arahal (Sevilla), Áviles (Asturias), Ávila, Palma de Mallorca, Manlleu (Barcelona), Santander, Renedo de Piélagos (Cantabria), Valsequillo (Las Palmas), Sort (Lleida), Lourenza (Lugo), Madrid, Pampoona, Casinos (Valencia), Barakaldo, Portugalete, Las Palmas, Torrejón (Madrid). Conil (Cádiz, Huelva, Toledo, etc...



9:15: ¡¡¡SALE EL PRIMER CUARTO PREMIO. EL 59.444!!!



9:14: Ya conocemos los números de ventas del sorteo de Navidad. Este año han aumentado un 3,45% con respecto a las del año pasado. Así, acumulan en los últimos tres años un incremento del 13%.

El Teatro Real acoge el Sorteo Extraordinario de Navidad. /EFE

9:11: Pues comienzan a girar los bombos de la suerte y salen los niños y niñas de San Ildefonso. ¡¡¡ARRANCA EL SORTEO DE LA LOTERIA DE NAVIDAD!!!



9:06: En estos momentos se procede a enseñar tanto a la mesa como al público asistente los grandes premios, los ocho quintos, los dos cuartos, el tercero, el segundo y el Gordo.



9:04: Se va calentando el ambiente poco a poco. Un grupo de personas se han puesto a gritar "Estamos dentro, estamos aquí, por los pelos". Y es que llevan haciendo cola desde las 5 de la madrugada, nos informa Sandra Rodríguez.

Un grupo de personas gritando en el patio de butacas.

9:03: Ahora se procede al vaciado de todos los números que tienen opción de premio. De la tolba al bombo grande. Ya no queda nada para que esto arranque.



8:57: Solo quedan tres minutos para que arranque el sorteo y para que los niños y niñas de San Ildefonso comiencen a entonar su característico canto de los números y premios. Mientras, Sandra Rodríguez nos sigue ilustrando con los personajes presentes en el patio de butacas:

Dos asistentes al sorteo disfrazados de abejas. /SANDRA RODRÍGUEZ

Hasta el Papa no quiere perderse el sorteo de Navidad. /SANDRA RODRÍGUEZ

8:56: En este especial podéis leer todas las noticias publicadas de cara a este sorteo y también podéis comprobar, desde que arranque, si vuestros décimos han sido premiados.



8:55: Aquí os explicamos en esta noticia todos los números del Sorteo de Navidad. Una guía básica para no perderse.



8:54: Ya ha comenzado el tradicional ritual de vaciado de las tolbas en los grandes bombos. Recordamos que en uno se introducen todos los números y en el más pequeño los premios.



8:50: Sandra Rodríguez va hablando con algunos de los presentes en el sorteo. Como Álvaro, de Málaga, que ha venido a Madrid exclusivamente para el sorteo. Cuenta que llegó anoche a las 11 en el AVE y se va hoy mismo a las 6 de la tarde. Ha hecho cola a las puertas desde las 23:30 horas y lleva viniendo ya 4 años seguidos. Cada año se disfraza de una cosa distinta. Esta vez ha tocado de Guardia Civil, el año pasado fue de paje y el anterior de rey árabe.

Álvaro, de Málaga, asiste al sorteo de Navidad. /SANDRA RODRÍGUEZ

8:45: Repasamos los premios y el dinero que nos puede tocar:



El sorteo repartirá hasta 2.310 millones de euros (70 más que en 2015), repartidos en los diferentes premios: el Gordo de 4 millones por billete (diez décimos), el segundo premio de 1'25 millones, el tercer premio de 500.000 euros, dos cuartos premios de 200.000, ocho quintos de 60.000 y las pedreas, de 1.000 euros cada una.



8:30: Nuestra compañera Sandra Rodríguez se encuentra ya en el interior del salón del Teatro Real, que cada vez va cogiendo más ambiente. Aquí os dejamos algunas fotos:

Momentos antes de comenzar el sorteo de Navidad 2016. /SANDRA RODRÍGUEZ

Patio de butacas del Teatro Real. /SANDRA RODRÍGUEZ

8:15: A las 8 en punto se han abierto las puertas del Teatro Real de Madrid para dar acceso a los cientos de personas que llevan esperando horas a la interperie para coger un buen sitio y disfrutar de este sorteo tan especial. No faltan, como todos los años, los que se presentan disfrazados de la forma más estrambótica.