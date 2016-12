Ecologistas en Acción acusa al Gobierno de incumplir los compromisos de biodiversidad

MADRID.- La organización Ecologistas en Acción ha acusado este sábado el Gobierno de "incumplir" el compromiso asumido a nivel internacional de detener la pérdida de biodiversidad en España en 2020, evitando la degradación de los ecosistemas y sus especies, y restaurándolos en la medida de lo posible.









España se puso este objetivo en la conferencia de biodiversidad organizada por Naciones Unidas en Aichi (Japón) en 2010, y ahora, cuando está siendo revisado en la reunión a punto de concluir en la cumbre de biodiversidad que se está celebrando en Quintana Roo (México) los ecologistas consideran que no se están tomando las medidas para alcanzar lo prometido.



Ecologistas en Acción, que hace desde 2010 un seguimiento del nivel de cumplimiento de las Metas de Aichi y de la Estrategia Europea de Biodiversidad, consideran que al Gobierno español le "falta de voluntad política y coordinación con las administraciones autonómicas" para cumplir su objetivo.



Esta ONG resalta en un comunicado que "es especialmente grave que no se haya aplicado en su gran mayoría las actuaciones incluidas en el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017", a pesar de que éstas no requieran inversiones en muchos casos.



Concretamente, aluden a que no se han aprobado planes ambientales para ninguno de los sectores que más impacto tienen en el medio ambiente (infraestructuras, agricultura, industria o agua).



Esos planes sectoriales tienen como objetivo asegurar que todas las políticas sectoriales sean compatibles con la conservación de la naturaleza.



Ecologistas en Acción subraya también que los cambios legislativos aprobados en los últimos cuatro años han supuesto "un grave retroceso en la defensa de la biodiversidad".



En tanto que quedan menos de cuatro años para 2020, esta ONG exige a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que cumpla los compromisos adquiridos a nivel mundial condicionando todas las políticas sectoriales al objetivo de detener la pérdida de biodiversidad.



Solicitan que se produzca una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (incluyendo límites en la utilización de la energía y el transporte) e inversión en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático compatibles con la conservación de la biodiversidad.



Finalmente, los ecologistas piden la aprobación en 2018 de un plan de emergencia para detener la pérdida de biodiversidad en 2020, que incorpore medidas concretas para cumplir los compromisos en esta materia.