"Las eléctricas promueven un sistema que favorece la especulación y vulnera los derechos"

@SaraPSerna



MADRID. - Las tres grandes eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, según denuncia el manifiesto #NoMásCortesDeLuz, convocado por 26 organizaciones sociales y que apoyan nueve partidos políticos.



Para estos organismos, las grandes empresas eléctricas promueven un sistema que favorece la especulación debido a que se niegan sistemáticamente a realizar auditorías que permitan conocer los costes reales de la producción eléctrica. Por ello reclaman una mayor transparencia para acabar con los abusos en la factura de la luz, que se ha encarecido un 25% en los últimos seis meses.







Desde la plataforma #NoMásCortesDeLuz reclaman la paralización de los cortes de luz a las familias que tengan problemas económicos y piden un compromiso real del Estado. "Es responsabilidad del Gobierno regular la situación y hacer una ley que prohíba los abusos de las empresas y proteja a los ciudadanos" reclama Rubén Sánchez, portavoz de Facua en la rueda de prensa de este miércoles 14 de diciembre.



Por esta razón, sindicatos y organizaciones han convocado movilizaciones en varios puntos de España el próximo día 21 de diciembre, fecha en la que comienza el invierno, a las 19 horas. En el caso de Madrid, esta manifestación irá de Neptuno a Sol. Aparte también han pedido a los ciudadanos que ese mismo día participen en un apagón simbólico como señal de protesta. Incluso piden a los ayuntamientos que se sumen a esta iniciativa y apaguen las luces de edificios y monumentos simbólicos.

Cartel con la convocatoria del apagón para el 21 de diciembre / TWITTER

A través del manifiesto, impulsado por sindicatos y organizaciones, proponen seis medidas para acabar "con una de las formas de pobreza que más sufren los españoles y que muestra la desigualdad que vive este país". Este escrito ya ha sido firmado por 23.000 ciudadanos y ha sido apoyado por nueve partidos políticos, entre los que se encuentran Podemos, Izquierda Unida y ERC, entre otros.



"No hay diálogo con el Gobierno"

Con este manifiesto, los organismos convocantes pretenden que desde el Congreso se impulse una ley que proteja a los ciudadanos. Este mismo miércoles tienen previstas varias reuniones con Ciudadanos, PSOE y ERC. "Hemos pedido al Partido Popular que se reúna con nosotros, pero aún no hemos recibido respuesta. Queremos hablar con el ministro de Energía, pero no hay diálogo con el Gobierno" ha criticado Rubén.



Entre las peticiones del manifiesto se encuentran la paralización total de los cortes de luz para las familias que no puedan pagar la factura, una tarifa social justa y adecuada a las necesidades de los ciudadanos: "el actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética ya que el coste sigue siendo muy elevado y ni siquiera se aplican criterios de renta. Es una medida que ha dejado al margen a dos terceras partes de las personas afectadas", señala el manifiesto.



Alrededor de 7 millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y se calcula que más de 5 millones se quedarán sin calefacción este invierno. Una de las principales causas de esta situación es el incremento en un 25% de las facturas en los últimos seis meses.



Por ello, sindicatos y organizaciones reclaman que España respete los compromisos adquiridos en el marco internacional y garantice el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que hace referencia a la vivienda adecuada con acceso a suministros de luz, agua y calefacción. Además, también exigen que se cumpla la legislativa europea que obliga a los estados a proteger a los usuarios vulnerables y prohíbe los cortes de luz en periodos críticos.