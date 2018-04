Entregan 100.000 firmas pidiendo la escolarización de 200 niños sin papeles en Melilla

La asociación melillense Prodein ha entregado este martes 100.000 firmas en el registro del Ministerio de Educación con la intención de defender el derecho a la educación de 160 menores que están sin escolarizar en Melilla por no tener papeles. “Venimos a pedir que se cumpla la ley”, dice José Palazón, presidente de la asociación.

Palazón defiende que estos chicos, de entre 8 y 14 años, son niños de la ciudad. “Han crecido alli, se van a hacer mayores y el futuro de la ciudad pasa por que ellos se formen”, explica a Público. Ya han perdido un año “pero esperamos que se les facilite la escolarización y se les asegure la continuidad para el curso que viene”.

La asociación busca que los niños no se pasen el día “corriendo en la calle”, viendo como sus vecinos y amigos sí van al colegio pero ellos no pueden. Quiere que dejen de ser discriminados y consigan una educación para que el día de mañana sean adultos de provecho.

"Queremos ir al colegio"

Los menores, hijos de inmigrantes pero nacidos y con residencia en la ciudad autónoma, llevan desde septiembre gritando en concentraciones diarias “¡Queremos ir al colegio!”. Pero no han podido ser escolarizados porque les deniegan la solicitud al no estar empadronados.

Sin embargo, sin permiso de residencia, no les facilitan el padrón y sin padrón, no hay permiso de residencia. “Es una rueda que no para de girar”, dicen desde Prodein. Este requisito es único en Melilla. En el resto de España no es así. Estar empadronado “es la diferencia entre ser persona o no serlo en esta ciudad”, lamentan.

Según las palabras de Palazón, en la península solo te piden padrón para asignarte un colegio cercano, no para asignarte una plaza. "No conozco ningún gobierno que niegue el acceso a la educación a sus menores cuando ellos mismos lo están solicitando", explica.

Desde el Ministerio dicen que les han llegado muy pocas solicitudes de escolarización y que sólo les piden poder comprobar su domicilio. Pero Prodein asegura que ellos mismos han llevado personalmente muchas más solicitudes, con toda su documentación, y que no les han dado respuesta.



Además, Prodein también presentará ante la Fiscalía de Menores y en el Defensor del Pueblo las 100.000 firmas, recogidas a través de la plataforma change.org. Esperan, así, que se acelere una solución y, si no, aseguran que el año que viene "habrá otras estrategias".