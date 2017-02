Este fin de semana se cumple un año desde que la Audiencia Nacional decidiera enviar a prisión a dos jóvenes titiriteros acusados de ensalzar a ETA durante un espectáculo. Ni el fiscal, que solicitó la prisión, ni el juez, que la ejecutó, habían visto la obra. Tampoco habían leído el guion. Alfonso Lázaro y Raúl García, que así se llaman los integrantes de Títeres desde abajo, habían sido contratados por el Ayuntamiento de Madrid para actuar durante los carnavales. Su caso dio la vuelta al mundo y el Gora Alka ETA se convirtió en un ejemplo paradigmático de los límites a la libertad de expresión que ciertos poderes querían para el país.

Un año después, Alfonso y Raúl han sido absueltos de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio. El daño, sin embargo, ya está hecho. El linchamiento mediático que sufrieron, incluyendo la publicación de sus datos personales como sus domicilios, facilitó una campaña de insultos y amenazas en su contra. Si la noticia de su encarcelamiento abrió todos los medios de comunicación, la de su absolución pasó más desapercibida. Por decirlo de una manera suave.



Este domingo, cuando se cumple justo un año de aquel despropósito, Lázaro y García representará La bruja y Don Cristóbal en el Teatro del Barrio (Madrid) a las 18.00 horas. La función será gratuita hasta completar aforo y se retransmitirá en directo por varios canales de internet y en numerosos espacios dentro y fuera de España, según señalan los propios titiriteros.

- ¿Cómo recordáis el día de vuestra detención? Vosotros estáis representando la obra y... ¿qué sucede?

No lo recordamos con mucha claridad. El ambiente que había entre el público no era el más propicio para ver y entender el argumento de la obra. Había alboroto por parte de algunas espectadoras. Cuando nos pararon la obra y la policía nos identificó y empezó a registrar el teatrino y nuestras pertenencias por las llamadas que habían recibido aún pensábamos que todo era un malentendido y que eso iba a quedar en nada después de pasar por comisaria.

Fue muy llamativa la escena de la plaza de las palomas y el gran dispositivo policial que se desplegó en cuestión de minutos. Había varios coches y furgones de la nacional y varios coches de la local. Ver como unos policías vestidos con todo el equipamiento antiterrorista entraban en el teatrillo e incautaban un títere, unas cartulinas dobladas que simulaban un libro, una pancarta de 15 centimetros y un listón de madera que simula un cuchillo es probablemente una de las escenas que más recordamos en ese día por lo esperpéntica y absurda que era.

Cuando conocéis que el juez ha decretado prisión . ¿Qué se os viene a la cabeza?

Pensamos en lo bien que funciona la justicia. En como ésta no necesita presentar nada para dar por hecho que no tienes arraigo y en como eres tú el que tiene que demostrar que sí. En como pueden argumentar una posibilidad de reiteración delictiva cuando en el mismo juzgado tenían todo el material incautado y sabían que esto no era posible.

No deja de ser surrealista que ustedes, que denuncian montajes policiales en su obra, terminen en prisión. ¿Se sintieron víctima de un montaje similar al que ustedes denunciaban en su obra?

Ojalá este caso fuera similar al que denunciábamos en nuestra obra, por lo menos nosotros sí contábamos un montaje policial con pruebas falsas. En nuestro caso no hay ni un montaje policial porque no hay pruebas inventadas que pudieran sostener de alguna manera la decisión de meternos en prisión preventiva. Las únicas pruebas que tenia el juez es que en una obra de títeres aparece una pancarta con una leyenda de “GORA ALKA-ETA” y que se ahorca a un juez. Estas dos cosas ya le parecieron suficientemente graves para dictar la prisión preventiva.

La decisión judicial de meteros en prisión, ¿qué creéis que perseguía? ¿Dañar al Ayuntamiento de Madrid?

No sabemos muy bien qué perseguía a nivel judicial... A nivel político y mediático está claro. En un momento de pactos o de repetición de elecciones todos los partidos políticos intentaron rascar votos y sacarle rendimiento a esto. Los medios de comunicación actuaron igual, intentando beneficiar a los partidos que son de su cuerda o criticar a los contrarios.

El Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, les denunció. ¿Se sintieron abandonados?

En absoluto, el Ayuntamiento de Madrid actuó como cabía esperar de un partido político. Intentó que este escándalo no le salpicara demasiado a nivel de votantes, se disculpó con sus votantes y atacó el primero tanto judicialmente como mediáticamente ante tan “deleznable” obra. Supo como mantener su sillón y no perder el poder, para eso solo tuvo que pasar por encima de 5 personas, denunciarnos a nosotros, destituir al director artístico y a los programadores con los que habíamos tenido contacto.

¿Creen que influyó en ese abandono el hecho de que ustedes fueran anarquistas?



Hubiéramos sufrido abandono fuéramos quienes fuéramos y tuviéramos la ideología que fuera. No creo que pensaran en esto si no más bien en qué hacer para que esto no les salpicara.

Su detención y encarcelamiento no han sido el único caso de flagrante vulneración de la libertad de expresión. Han sido juzgados personas como Facu Díaz, César Strawberry o Cassandra, la tuitera que ha hecho chistes sobre Carrero Blanco. Sin embargo, con ustedes la Justicia fue especialmente dura. ¡Qué factores creen que concurrieron para que fuera así?

La única diferencia que hubo entre nuestra detención y entre las otras 3 que comentas es que nuestra detención fue por un delito in situ, es decir, que nos detuvieron en el momento. Los otros casos que comentas, o las 60 detenciones que ha habido alrededor de las operaciones araña o las múltiples detenciones a raperos y cantantes, etc, son por el desarrollo de una investigación. En principio, supongo que esto no tiene nada que ver con que la sanción sea mas dura, igual es que al juez no le gusto que ahorcáramos a un juez.

¿Cómo valoran el estado actual de la libertad de expresión en España?

Creo que cada vez el Estado lo esta haciendo mejor en lo que se refiere a censura y libertad de expresión. Ahora la gente ve normal y justifican que te detengan y condenen por lo que hace 20 años era normal incluso ver en televisión, los programas como La bola de cristal o humoristas como Tip y Coll haciendo chistes sobre Carrero Blanco es algo impensable ya en televisión. Aunque pensamos que todavía queda mucho que trabajar en lo referido a la libertad de expresión/censura, aun podemos alquilar películas de Chaplin.

Tanto la Audiencia Nacional como los juzgados de Plaza Castilla les han absuelto por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio. Sin embargo, estas noticias no han tenido mucha visibilidad. ¿Se han planteado tomar acciones legales por daños y perjuicios contra medios e instituciones?

Creo que cuando suceden casos como este todo el mundo se lo plantea, despúes decidirá hacerlo o no, pero el planteárselo es normal. Igual si los medios de comunicación hicieran bien su trabajo, que es el de informar y contrastar en vez de el de vender titulares sensacionalistas y tendenciosos, la gente no se tendría que plantear el denunciarlos.

Este medio publicó que recibieron amenazas de muerte muy serias en las que incluso se identificaba a sus padres. ¿Denunciaron esas amenazas? ¿Por qué?

No las denunciamos judicialmente, hicimos una denuncia pública para que la gente conociera las repercusiones de los linchamientos mediáticos, para que la gente viera que ocurre cuando medios de comunicación, como fue el caso de El mundo, deciden publicar el auto de encarcelamiento en el que vienen todos nuestros datos, incluidas las direcciones. También nos interesaba denunciar públicamente como funciona el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional que no tiene reparo a dar a los medios de comunicación todos nuestros datos personales y comunicar la decisiones del juzgado a la prensa antes que a nosotros o a nuestros abogados como pasó en el caso de nuestro excarcelamiento y en el archivo de la causa de enaltecimiento.

¿Siguen recibiendo esas amenazas?

No, ya no.

Ahora que parece que ha terminado la pesadilla, ¿cómo enfocan su carrera profesional? ¿qué retos tienen por delante?

Profesionalmente el enfoque que tenemos es seguir haciendo lo mismo, seguir trabajando de titiriteros y seguir haciendo bolos y creando nuevos espectáculos cuando nuestras inquietudes así lo manifiesten.

Como gran reto que tenemos por delante, fuera de lo profesional, es el acto del 5 de febrero en el cual volvemos a representar la obra de La bruja y Don Cristóbal en el Teatro del Barrio de Madrid y la cual retrasmitiremos por streaming para que todo el mundo lo pueda ver desde sus casas. Además, se están organizando proyecciones públicas en más de 50 localidades dentro del Estado español y retransmisiones en más de 25 países. Esta obra va seguida de una mesa redonda sobre represión donde participan varios encausados y varios colectivos antirepresivos para dar a conocer dentro y fuera de España la situación que se está viviendo en este estado.

Todo lo que les ha sucedido, ¿tiene una lectura positiva?

Claro que sí. Es muy bonito ver como la gente se movilizó ante este caso. Mogollón de gente salió a la calle para denunciar lo que nos estaba pasando, las redes no pararon de publicar imágenes, fotos, ilustraciones de apoyo, la repercusión que tuvo mundialmente, etc.



Sin esto no se explica como se iba a poder hacer el streaming que te contaba antes. Se van a hacer alrededor de 80 actos públicos donde se va a proyectar en directo una obra de títeres de cachiporra, que se va a poder ver en todas las casas del mundo, que no deja de sumarse gente y que toda esta gente se esta sumando para apoyarnos y para dar a conocer el contenido de nuestra obra. Es un evento como pocos han existido y que no es un macrofestival como Eurovisión con subvenciones e inversión privada, si no que esto lo está montando la gente de la calle, multitud de colectivos libertarios, antirrepresivos y culturales que se han unido para celebrar un acto a nivel mundial como denuncia ante nuestra detención y la falta de libertad.

¿Creen que 'la publicidad' que les ha dado el caso puede ser positivo, de alguna manera, para su trayectoria profesional?

Seguro que nos llaman todos los ayuntamientos de España para sus carnavales...

Mira en nuestra web las próximas actuaciones, sólo falta el arbusto del oeste.