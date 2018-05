Un centenar de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han marchado este miércoles hacia el Rectorado para protestar contra la reincorporación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes a su puesto de funcionaria en la Universidad tras dimitir de sus cargos públicos y abandonar la política.

Con una pancarta de cabecera donde se podía leer 'La pública es digna, Cifuentes no. ¡Fuera!', sobre las 13.45 horas los estudiantes convocados en la estación de Metro de Ciudad Universitaria han salido de la parada y circulado por la Avenida Complutense, cortando uno de los sentidos de la vía, durante unos cien metros, lo que ha provocado atascos durante media hora en la zona.

En la plaza Cardenal Cisneros, y ante la presencia de la Policía Nacional, que ha acudido con dos furgones, los estudiantes, que no tenían permiso de la Delegación de Gobierno para esta manifestación, han acordado con los agentes continuar su recorrido hasta el recinto del Rectorado por la acera.

Durante la marcha, en la que muchos portaban un papel con la imagen de la exdelegada del Gobierno tachada, se han coreado lemas como "¿Dónde está, no se ve, el famoso TFG?", "Cifuentes, querida, no eres bienvenida", "Fuera Cifuentes de la Complutense", "Cifuentes, payasa vete a tu casa", y "Cifuentes y Casado no han estudiado", en referencia este último a las informaciones sobre los estudios del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.

Los manifestantes también han coreado algunas canciones con estas rimas: "La vida Cifuentes, la vida mejor; sin estudiar, sin trabajar, con... el máster regalado". Y también: "Todos los estudiantes tenemos un deseo, que para Cifuentes no haya dinero. Dinero por aquí, dinero pro acá, la pública pa'lante, Cifuentes pa'trás".

A las 14.20 horas, los manifestantes han llegado a la puerta del Rectorado poniendo en los parabrisas de los vehículos que han encontrado folletos y cuartillas en los que señalan que la llegada de la exdirigente del PP como funcionaria a la universidad supone "un desprestigio del trabajo que hacemos día a día viniendo a clase, el robo de nuestros impuestos que pagarán su sueldo y la corrupción en Gerencia y el saqueo de las instituciones".

Para los manifestantes, Cristina Cifuentes representa "una subida de tasas y recorte de becas, la imposición de la Lemes, la desigualdad en el aula (machismo, racismo, LGTBfogbia), una política represiva contra los movimientos sociales y la elitización y privatización de la universidad pública.

En los manifiestos leídos, los estudiantes han denunciado que la expresidenta regional ascendió de nivel de categoría en la Complutense "gracias a un tribunal compuesto por amigos suyos". "Aquellos que han usado a la universidad a su antojo mientras la asfixian, ahora quieren vivir de ella. La Universidad es una institución diga. Cifuentes, fuera de aquí", han concluido.

Los participantes en la protesta también han pedido la dimisión del rector, Carlos Andradas, al que han pedido que no haga efectiva la reincorporación. En un comunicado, la universidad ha indicado que mientras no haya una sentencia judicial sobre Cifuentes y el caso del máster, "es obligación de la Universidad y de este rectorado respetar la ley y los derechos" de todos sus funcionarios y trabajadores.

A las 14.40 horas, los manifestantes se han dispersado del lugar pacíficamente. Trabajadores del equipo de seguridad privada de la Universidad han están colocados en todo momento a la entrada para impedir cualquier intento de acceso, vigilados a distancias por 'antidisturbios' de la Policía Nacional, que no han practicado ninguna detención ni identificación.