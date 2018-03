Dos encuestas de opinión publicadas el pasado fin de semana en Estados Unidos y Alemania arrojan dudas sobre el nivel de confianza que la gente tiene en Facebook sobre la privacidad, el mismo día en que la compañía publicaba anuncios en las ediciones en papel de periódicos británicos y estadounidenses en los que pedía disculpas a los usuarios.

Menos de la mitad de los estadounidenses confía en que Facebook obedecerá las leyes de privacidad de Estados Unidos, según una encuesta de Reuters/Ipsos, mientras que una encuesta publicada por Bild am Sonntag, el periódico dominical más vendido de Alemania, encontró que el 60% de los alemanes teme que Facebook y otras redes sociales pudieran estar teniendo un impacto negativo en la democracia.

El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó por "un abuso de confianza" en los anuncios publicados en periódicos como el Observer en Gran Bretaña y el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal en EEUU. "Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos, no lo merecemos", rezaba el anuncio, que aparecía en texto plano sobre un fondo blanco con un pequeño logo de Facebook.

La red de redes sociales más grande del mundo está siendo sometida a un creciente escrutinio gubernamental en Europa y Estados Unidos, mientras trata de recuperar su reputación entre usuarios, anunciantes, legisladores e inversores. Todo ello como consecuencia inmediata del escándalo destapado hace varios días sobre el uso indebido de datos de usuarios de la red social por parte de la consultora británica Cambridge Analytica para construir perfiles de votantes estadounidenses, que luego fueron utilizados la campaña del ahora presidente estadounidense Donald Trump en 2016.

El senador estadounidense Mark Warner, la principal voz demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, dijo en el espacio televisivo Meet the Press de la NBC que Facebook no había “informado del todo" sobre cómo Cambridge Analytica había utilizado los datos de sus usuarios.

Warner insistió en que Zuckerberg testifique en persona ante el Congreso de Estados Unidos, y afirmó que ésta y otras compañías de internet se han mostrado reacias a encarar "la parte oscura de las redes sociales" y cómo éstas pueden ser manipuladas.

"Abuso de confianza"

Zuckerberg reconoció que una aplicación construida por un investigador universitario había "filtrado datos de Facebook de millones de personas en 2014". "Esto fue una falta de confianza, y lamento no haber hecho más en ese momento", dijo Zuckerberg, a la vez que reiteró una disculpa que hizo la semana pasada en entrevistas televisivas en Estados Unidos.

Las acciones de Facebook cayeron un 14% la semana pasada, en plena explosión del hashtag #DeleteFacebook, que invitaba a la gente a borrarse de la popular red social.

Una encuesta de Reuters/Ipsos, realizada entre el miércoles y el viernes pasados y con 2.237 respuestas, refleja que sólo el 41% de los encuestados en EEUU confía en que Facebook obedezca las normativas que protegen su información personal, en comparación con el 66% que confía en Amazon y el 62% que confía en Alphabet, la matriz de Google.

"Es psicológicamente más difícil dejar de usar una plataforma como Facebook, muy arraigada en la vida de las personas"

Por otro lado, un estudio publicado por Bild y realizada por Kantar EMNID, una unidad del holding de publicidad global WPP, arroja que, en general, sólo el 33% de los encuestados cree que las redes sociales han tenido un efecto positivo en la democracia, en contra del 60% que creía lo contrario.

Es muy pronto para decir si la desconfianza hará que las personas abandonen en masa Facebook, según la analista de eMarketer Debra Williamson, que recuerda que los clientes de bancos u otras industrias no necesariamente dejan de ser clientes después de perder la confianza. "Es psicológicamente más difícil dejar de usar una plataforma como Facebook, que está muy arraigada en la vida de las personas", comentó esta experta.

Mismo tráfico

Por otro lado, datos de la empresa israelí SimilarWeb, que mide las audiencias globales en línea, indicaron que el uso de Facebook en los principales mercados y en todo el mundo se mantuvo estable durante la última semana.

"El uso de escritorio, dispositivos móviles y aplicaciones se ha mantenido estable y dentro del rango esperado", dijo Gitit Greenberg, director de mercado de SimilarWeb, quien añadió: "Es importante separar la frustración generada de los impactos tangibles reales del uso de Facebook".