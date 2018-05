Con traje y chaqueta, camisa blanca, entre fuertes medidas de seguridad y con una expectación mediática sin precendeews ha llegado el fundador y consejero delegado de Facebook Mark Zuckerberg a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Se reunirá primero con el presidente de la institución, Antonio Takani, y comparecerá después ante los lideres de los grupos políticos de la Eurocámara.

La reunión está siendo retransmitida en directo por streaming, aunque se desarrolla a puerta cerrada y exclusivamente con los líderes de los grupos, no ante el pleno.

Zuckerberg tendrá que responder por el escándalo revelado por varios medios de comunicación que apuntaba a que la firma Cambridge Analytica habría utilizado con fines políticos los datos 87 millones de usuarios, incluidos 2,7 millones de europeos, sin su consentimiento.

Zuckerberg tendrá que contestar las preguntas de los líderes de los grupos políticos en la Eurocámara, además del presidente de la Comisión de Libertades Civiles el británico Claude Moraes (S&D), y el ponente en la negociación sobre la protección de datos en la UE, el alemán Jan Philipp Albrecht (Verdes).

Su audiencia llega apenas tres días antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que endurecerá precisamente las penas por el uso indebido de datos. Y tiene lugar solo un mes después de que el presidente de Facebook testificara durante más de diez horas ante el Congreso de Estados Unidos.

Un manifestante sostiene una bandera de la Unión Europea junto a efigies de cartón que representan al fuundador de Facebook, Mark Zuckerberg, durante una concentración antes de una reunión entre el empresario de Internet y los líderes del Parlamento Europeo en Bruselas. REUTERS / Francois Lenoir

La Comisaria de Justicia, Věra Jourová, celebró la decisión de Zuckerberg de comparecer ante el Parlamento. Jourová apuntaba sin embargo que era “una pena” que la audiencia no fuese pública. “Hay más usuarios de Facebook en la UE que en EEUU y los europeos merecen saber cómo son tratados sus datos”, subrayó la Comisaria en Twitter.

Unas declaraciones que no gustaron en absoluto al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Tajani afeó a Jourová por sus palabras. “Es una decisión de la Conferencia de Presidentes. No es tu trabajo controlar ni criticar al Parlamento Europeo”, recriminó el italiano en la misma red social. Los usuarios reaccionaron recordándole a Tajani que la Comisaria no había hecho más que defender los intereses de los ciudadanos europeos que, apuntaban, es precisamente la que debería ser labor de la Eurocámara.

(Habrá ampliación)