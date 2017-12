Este martes ha fallecido Víctor Laínez, el hombre de 53 años que fue agredido en la madrugada del pasado 8 de noviembre supuestamente por llevar unos tirantes con la bandera de España.

Los médicos del Hospital Clínico de Zaragoza han decidido desconectarle ante la irreversible situación de su estado. Fue agredido presuntamente por R. L. L. cuando salía de un bar. Al parecer, el agresor -que iba acompañado de otras dos personas- le golpeó con una barra de hierro llamándolo "facha" y "franquista", según informa el Heraldo de Aragón. Sin embargo, la investigación está a la espera del resultado de la autopsia para saber con que fue golpeada la víctima.



Ante la gravedad de las heridas que presentaba Laínez tras la agresión, los médicos decidieron inducirle un coma, para intentar mejorar su evolución. Pero el progreso no se ha producido, por lo que finalmente lo han desconectado.

El presunto agresor se encuentra detenido. Se trata de un hombre de 33 años, sin antecedentes penales que se movía en ambientes okupas. No se ha podido identificar aún a las tres personas que acompañaban al presunto agresor.

Laínez, natural de Terrassa; pero residente en Zaragoza desde hacía años, era muy aficionado a las motos Harley-Dadvison y pertenecía al grupo motero de los Templarios. "No era legionario, como están diciendo por ahí, aunque eso no quiere decir que no le gustara la Legión y tuviera simpatía por ella", ha señalado uno de sus amigos, en declaraciones recogidas por Heraldo.

Lo que sí es confirmado es que era simpatizante de Falange Española. De hecho, la propia organización en un comunicado denunció que la agresión a Laínez obedece a motivos de "discriminación y persecución ideológica" y que presentará una acusación popular en los juzgados por tal motivo.