Cuarenta provincias de catorce comunidades continúan hoy en alerta por el temporal que deja bajas temperaturas, riesgo de aludes, intenso oleaje, rachas intensas de viento y fuertes nevadas de hasta 35 centímetros de espesor en zonas de montaña, informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su web.

Aragón tiene activada la alerta naranja (riesgo importante) en Huesca y Zaragoza por nevadas que dejarán acumulaciones entre los 5 y 35 centímetros en áreas de las Cinco Villas, Ribera del Ebro y Pirineo oscense, y aviso amarillo en Huesca por viento, aludes y temperaturas mínimas, y en Teruel por nieve.

Catalunya también continúa en alerta naranja por nevadas en el Pirineo, prepirineo, prelitoral en casi cualquier cota y alerta amarilla por viento, aludes y oleaje en las provincias de Gerona y Lérida.

Las comunidades de Navarra, La Rioja y País Vasco continúan en alerta naranja por nevadas, viento o aludes mientras que en Galicia hay aviso naranja por nieve en Lugo y Orense y por fuerte oleaje que alcanzará entre los 5 y 6 metros en el litoral de La Coruña.

Las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora (Castilla y León) tienen aviso naranja por nevadas en la meseta con una precipitación acumulada de 6 centímetros en 24 horas; en Ávila y en Salamanca hay alerta amarilla por lluvias que dejarán 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y en Valladolid, por nieve.

En la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana) se mantiene el aviso naranja por nevadas en zonas del interior norte que acumularán 6 centímetros en 24 horas, mientras que en Andalucía, todas las provincias tienen alerta amarilla por lluvias, tormentas, oleaje o rachas fuertes de viento.

Las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo (Castilla La-Mancha), Badajoz y Cáceres (Extremadura) y las comunidades de Asturias y Cantabria siguen con aviso amarillo por nieve, oleaje, temperaturas mínimas o viento.

La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Canarias suspende las clases

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anunciado esta noche a través del 112 que este miércoles no habrá clases en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, ante la llegada de una borrasca con fuertes vientos que pueden alcanzar los 130 Km/h.

Esas fuertes rachas de viento afectarán en mayor medida a las medianías, a las cumbres y las laderas orientales de las islas, por el efecto del relieve a sotavento.

En paralelo, ha lanzado avisos de nivel naranja por fenómenos costeros adversos para todo el litoral de El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, para la costa occidental de La Palma y para el norte de Tenerife y el aérea metropolitana de Santa Cruz, donde se esperan olas del noroeste de hasta seis metros.

El transporte escolar suspendido en Catalunya

El Consejo Asesor de Protección Civil de la Generalitat ha acordado anular el transporte escolar de manera generalizada en toda Catalunya por el temporal de nieve de este miércoles.

Ha explicado que los centros educativos no tienen instrucciones de cerrar y acogerán a los niños que acudan, aunque la Conselleria de Enseñanza hará un comunicado explicando que "muchos centros no tendrán una actividad lectiva normalizada" ante la posibilidad de que no todo el alumnado o el profesorado pueda desplazarse.

Estas medidas han sido anunciadas después de que el Servei Català de Trànsit (SCT) haya decidido este martes restringir, por primera vez, la circulación de camiones de más de 7,5 toneladas ante las previsiones de nieve.