Ya sabemos cómo las fake news manipulan el relato y dañan la percepción que nos hacemos de la realidad. Ahora, un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) demuestra que cuando estas noticias falsas se centran en la mujer, su viralización y el discurso que producen, aumentan la discriminación por género.

El estudio se centra en el análisis de doce noticias falsas que se produjeron solo en el mes de febrero, con la peculiaridad de ser muy redundantes, con muchos comentarios y millones de seguidores. Informaciones con una alta viralizaron por las redes sociales y plataformas de vídeos, como Facebook y Youtube.

Estas noticias falsas sobre la mujer llevan un mensaje implícito de inferioridad, crean un discurso contrario a las políticas de igualdad o a la legislación que erradica la violencia machista y desautorizan las ayudas de igualdad. Además, algunas de ellas van acompañadas de imágenes donde la cosificación o ridiculización es más que evidente.

Repasamos con la consejera del CAC, Yvonne Griley, y una profesora experta en información de género, Isabel Muntané, algunas de estas falsas noticias.

“Las mujeres son las principales agresoras de los niños”



“Se trata de crear una noticia completamente falsa, en la que se cambian datos oficiales de una ONG, y a partir de ahí se viraliza por diferentes plataformas que la gente, solo por el hecho de estar en Internet, lo considera como verdadero. Creen que Internet es un medio en sí, y los propios grupos de opinión venden cualquier noticia como creíble”, argumenta Yvonne Griley, consejera del CAC.

En este caso se trata de un gráfico de Save The Children sobre maltrato infantil. Se ha localizado en varias webs analizadas y en ninguna se añade enlace al estudio del que supuestamente se extraen, ni el ámbito geográfico al que se refiere, ni los datos de elaboración. El propio grupo técnico de este estudio del CAC no detectó la presencia de este gráfico en ningún otro informe publicado en la web de Save The Children.

Este tipo de noticia “ataca a la igualdad, alimenta el mito de que somos malas, perversas, y maquiavélicas. He mirado en los datos del Consejo General del Poder Judicial, de 2015, y todos eran en manos de sus padres o en manos de las nuevas parejas de las madres”, asegura Isabel Muntané, codirectora del Máster de Género y Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona. Para esta profesora es fundamental aprender a leer, a no quedarnos en los titulares y a mirar las fuentes que se usan en las informaciones.

Muntané recuerda hace pocos días una noticia del diario El Mundo que se centraba en las mujeres que habían asesinado a sus hijos. “No he visto nada así cuando los hombres asesinan y esto tiene el peligro de infravalorar la violencia machista. En el caso de la mujer venden directamente esa imagen de asesina, y en los casos de ellos o no aparece, o si aparece, el juicio está en la boca del vecino o el amigo que habla bien de él”, explica.

Gráfico falso viralizado en internet.

“Cada año 30 hombres mueren a manos de sus parejas”



Para Griley es el “caso de una noticia donde se niegan los datos de una materia. En este caso se contradicen los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre los hombres asesinados por sus parejas. Según ese informe, en el año 2015, la cifra fue de 10 hombres asesinados, no treinta”. Esta noticia apareció en webs como actuall.com o el blog Custodia Paterna, donde incluso dudan de este dato y cifran las muertes en “miles”.

Isabel Muntané considera esta noticia como el “clásico que sale cada año”. Según esta profesora, lo peligroso de esta información es que además de manipular las cifras oficiales, “cuestiona al sistema institucional, poniendo que solo trabaja a favor de las mujeres y que discrimina a los hombres. Se crea un imaginario que insensibiliza a la sociedad delante de los feminicidios. Este tipo de noticia ataca al feminismo porque entra en las instituciones y a través de la manipulación deja el mensaje de que la ley de Igualdad tiene que cambiar”, advierte.

Una noticia falsa sobre la supuesta "violencia feminista".

“El 80% de las denuncias machistas son falsas”



“La Fiscalía concreta que las denuncias falsas por violencia de género son solo un 0.01% del total, en los últimos ocho años. En muchas ocasiones son las propias noticias las que nos llevan a las fuentes para contrastar los datos, esta es una de ellas. Esta fake news incluso la he escuchado en algún debate público, y se ha convertido en argumento de grupos antifeministas”, sostiene la consejera Griley.

Esta fake news tiene su origen en distorsionar el concepto que centra la noticia. Aquí se mezclan denuncias falsas con denuncias no condenatorias. Que pueden serlo, como indica el informe, porque no han llegado a juicio al producirse un proceso de mediación, porque han sido retiradas por las denunciantes, bien porque las retira un organismo que denunció en lugar de la afectada y luego ella quiere denunciar por sí misma, otros por faltas de pruebas, etcétera. Esta noticia ha sido publicada en webs como mediterraneodigital.com o alertadigital.com y el CAC insiste también en el análisis de la fotografía que acompaña a la noticia. En este caso es la imagen de una mujer con nariz de Pinocho.

Isabel Muntané señala las consecuencias de que esta mentira cale en la sociedad porque es un cuestionamiento directo del sistema judicial, “un sistema donde no hay suficiente formación de género, y se suma que la palabra de la mujer siempre está cuestionada, siempre queda la sospecha”. Ante este tipo de bulos solo queda más pedagogía y más información porque, como considera Muntané, “detrás de esta respuesta del machismo hay gente muy organizada y se vale de plataformas para ello”.

Noticia falsa publicada en 'Mediterráneo Digital'.

“Los servicios sociales recomiendan denunciar por violencia machista para obtener ayudas económicas”

“En este caso ni siquiera hay datos, solo sale de una entrevista en un medio, y es el testimonio de una víctima que necesitaba ayudas sociales porque vivía en una situación precaria. Su testimonio se agranda. Esa reflexión personal se generaliza y se convierte en norma. El hecho de que fuese un vídeo da más credibilidad a quien lo ve. Es curioso leer los comentarios al vídeo donde se regocijan y se fomenta un discurso de discriminación de la mujer, si se realiza un análisis textual de ese contenido”, confirma la consejera Griley.

“Es el discurso contra las políticas de género y la crítica que inventa un sistema institucional que daña al hombre, donde las mujeres solo quieren sacar dinero”, apunta Isabel Muntané. Para esta profesora, este tipo de explicaciones y de supuestos “abusos” no se da en otro tipo de delitos. “Si te roban el bolso no tienes que demostrar que te robaron el bolso; si te agreden sexualmente, tienes que demostrar de todo. Estas noticias no solo atacan a la mujer sino al feminismo porque, aunque no aparezca esa palabra en el texto, tu imaginario lo relaciona”, advierte.

En las 'fake news', los vídeos dan más credibilidad a quien los ve.

“El Ayuntamiento de Oviedo prohibirá mirar y dirigirse a las mujeres en la calle”.

Este caso proviene de la web 12minutos.com, con un perfil satírico, pero que no todo el mundo lo detecta. “Es un caso de noticia falsa absoluta, pero se vale de dos recursos que dan credibilidad. Uno es citar al Ayuntamiento de Oviedo y otra es la fotografía que acompaña al texto, que da la sensación de una rueda de prensa. Esta noticia se viraliza muy pronto. Es evidente que hay un discurso antifeminista, con fines jocosos y resulta insultante porque considera a la mujer en una situación de inferioridad cuando culturalmente está muy superado”, muestra Yvonne Griley, del CAC. Pero además incide en el peligro de este tipo de mensajes porque es un reflejo de “sexualización de la mujer como objeto, de pérdida de derechos, de dominio machista, y se instaura como pensamiento dominante. Con los medios tradicionales habíamos conseguido dar pasos, pero con estas fake news lo único que se consigue es dar pasos atrás hacia la igualdad”, afirma.

Para Muntané este caso es el máximo de “ridiculización del feminismo, porque entiendo que el origen es la denuncia del piropo como acoso. Esta noticia criminaliza a todo un movimiento, y refuerza estereotipos como la guerra de sexos, lo que nos sitúa como mujeres perversas”.