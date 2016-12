La Generalitat abre expediente a Hazte Oír por su folleto homófobo enviado a los colegios

MADRID.- Varias Comunidades Autónomas se han rebelado hoy contra el folleto homófobo que la organización ultracatólica Hazte Oír envió a centros educativos de toda España.



Así, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha abierto un expediente de oficio a la entidad por el envío masivo de una carta acompañada de la citada publicación, que atenta contra los derechos a la diversidad sexual y de género, mientras que varias organizaciones LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) han pedido a la Fiscalía de La Rioja si el panfleto puede ser constitutivo de delito.







El folleto, titulado "¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? La leyes de adoctrinamiento sexual", ha sido enviado a escuelas de toda España por la asociación que con anterioridad ya había lanzado otras campañas que atentan contra los derechos humanos fundamentales.

Catalunya ha pedido a los colegios que no entreguen los folletos al alumnado

La directora general de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mata, ha explicado que los servicios jurídicos del departamento están analizando qué recorrido jurídico puede tener una denuncia administrativa, puesto que la organización ultracatólica Hazte Oír tiene su sede en Madrid. "Lo realmente preocupante es que esta asociación disponga de una base de datos con todas las escuelas e institutos y tenga dinero para editar 100.000 opúsculos homófobos", ha lamentado.



El departamento de Enseñanza de la Generalitat ha enviado una circular a todos los centros educativos para que hagan caso omiso a la carta y al folleto. "Pedimos que no se entreguen al alumnado estos folletos que la organización Hazte Oír les ha hecho llegar recientemente. En Catalunya no hay lugar para publicaciones que claramente agreden y discriminan a las personas por su condición sexual", ha dicho Mata.



"Sólo la portada del opúsculo, que no llega a ser librito, una fotografía de dos niños haciendo el saludo fascista de cara a una bandera del arco iris, ya es una señal de su contenido homófobo, todo un ataque que esta organización hace contra los derechos de las personas LGTBI, que el Gobierno de Catalunya no pasa por alto", ha remachado la directora general de Igualdad, que ha recordado que otras Comunidades también han repudiado el folleto.

Los colectivos LGTBI de La Rioja lamentan que la Consejería de Educación no haya actuado de oficio contra los ultras de Hazte Oír

De hecho, también este viernes un total de 25 de entidades han presentado un escrito de denuncia ante la Fiscalía de La Rioja para que investigue si el citado folleto puede ser constitutivo de delito por fomentar la homofobia y la discriminación. El portavoz de la Marea Arco Iris La Rioja, José Urbaneja, ha explicado a los periodistas que "no se puede permitir que lleguen a los colegios unos folletos que impulsan el odio contra el colectivo LGTBI".



Urbaneja ha lamentado que la propia Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja no haya actuado de oficio y haya presentado esta denuncia ante la Fiscalía, pero han sido los propios centros educativos riojanos los que han que alertado sobre este asunto.



El consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, explicó ayer, durante un pleno del Parlamento regional, que los folletos no llegaron a distribuirse entre los alumnos y se destruyeron por parte de los equipos directivos, por lo que este asunto no ha tenido ninguna repercusión práctica.



El portavoz de la Marea Arco Iris ha denunciado que en el panfleto se 'explica' a los niños que "la homosexualidad es una enfermedad e intenta discriminar a las personas en función de su identidad de género o de su orientación sexual". Este "adoctrinamiento" de esta asociación "ultracatólica fascista" es contrario a una educación en igualdad, ha recalcado, por lo que este folleto podría ser "constitutivo de delito".



La organización ultra anuncia acciones legales contra quienes les acusan de "fascistas"

Por su parte, la portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, se ha defendido con una nota en la que asegura que en el libreto remitido por este colectivo a los colegios "no hay ninguna frase que pueda calificarse de homófoba".



Para ella, "lo que es preocupante es que se obligue a los centros educativos de diez comunidades autónomas a introducir 'diversidad sexual' y 'modelos' de comportamiento LGTBI vulnerando el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos".



"Entendemos que haya molestado que se denuncie públicamente el adoctrinamiento sexual que imponen determinadas leyes autonómicas", según esta portavoz, para quien "es la libertad de enseñanza y el desarrollo integral de los niños lo que está en juego".



También ha avanzado que esta asociación civil estudia acciones legales en defensa de su honor y en contra de José Urbaneja por haber calificado a esta asociación de "fascista".