Los Grupos Parlamentarios de Podemos, PSOE y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid han pedido este martes "planificación" y un "proyecto político" en la sanidad y en las Urgencias del Hospital Universitario de La Paz. Así lo han solicitado en rueda de prensa, después de que trabajadores del hospital presentaran en el juzgado de guardia de Plaza Castilla un escrito para informar de la situación de "saturación" en los boxes de las Urgencias.

No ha sido la única vez que los trabajadores denuncian las condiciones en las que trabajan ya que llevan varias semanas señalando la carencias de medios materiales y recursos humanos. En una de las ocasiones, venderieron camillas a un euro en Wallapop como forma de protesta. Sin embargo, y como pudo comprobar Público, esta situación no es puntual, ya que la falta de personal y recursos es constante en el hospital.



La portavoz de la formación morada, Lorena Ruiz-Huerta, ha señalado que ayer visitó las urgencias del Hospital La Paz junto con el sindicato Mats, de profesionales sanitarios. Dice que se encontró "consternada" al ver la "saturación" del servicio de urgencias, con pacientes que estaban recibiendo tratamientos "en bancos o en sillas con bombonas de oxigeno antiguas, sin privacidad". "Es un estado de guerra en el que se encuentran las Urgencias madrileñas", ha lamentado.

La portavoz de Podemos denuncia que hay pacientes que son atendidos "en bancos o sillas sin privacidad"

De hecho, Ruiz-Huerta ha señalado que no se trata de una situación aislada sino que es un "problema estructural" en el que faltan los 5.000 trabajadores que fueron despedidos en 2009: "Esta visión de degradación del servicio lo que genera es una pésima imagen del sistema y es la brecha por la que empieza a romperse el sistema público de salud y es la excusa del PP para dotar más recursos a los hospitales de gestión privada".

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha criticado que el PP "no tiene un proyecto para la Comunidad más allá de eslóganes". "Cuando rascas encuentras que no hay proyecto para las políticas sociales, ni en materia de sanidad ni educativo. Es el partido del remiendo y lo mismo ha pasado con transporte", ha agregado.

Por su parte, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha declarado estar "preocupado" porque "después de dos años y medio de Gobierno parece que hay asuntos que no se resuelven y siempre hay picos que saturan las urgencias".

"Podemos entender que ocurran estas cosas, pero no que no se gestione o planifique, se necesita mejor gestión y mejor planificación, sino cuando ocurran estas cosas habrá victimas", señala.

El PP dice que Podemos tiene una "visión apocalíptica"

Sin embargo, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha criticado la visión "apocalíptica" de la portavoz de Podemos y ha tachado de "mala suerte" que ella acudiera al Hospital de La Paz cuando justo había un pico en la atención de las urgencias.

A juicio de Ossorio, ese colapso es debido también en parte a la reforma del sistema informático de admisión de pacientes para mejorar las urgencias de la Paz y ha adelantado que está prevista una inversión de nueve millones de euros y ya se están mejorando las urgencias mediáticas.