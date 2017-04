El Hotel Roca de Vinaroz (Castellón) canceló el pasado 13 de abril la reserva que habían realizado un grupo de personas con síndrome de Down participantes en el Servicio de Tiempo Libre «Conecta» de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Los responsables de la Fundació han presentado este miércoles una denuncia ante los Mosos d'Esquadra , al considerar el hecho "una vulneración de los derechos humanos y una clara discriminación hacia las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales".

En un comunicado conjunto, la Fundació y la agencia Viajes Travelfast (a través de la cual fue gestionada la reserva) denuncian que, a la llegada del grupo, el hotel negó la existencia de su reserva y rechazó el documento de confirmación aportado y cualquier petición de explicaciones, afirmando que no quedaba espacio en el alojamiento.



Según la fundación, al contactar con el operador turístico, la agencia de viajes fue informada de que la dirección del hotel había enviado la noche anterior un email en el que comunicaba la cancelación de la reserva por ser los clientes “minusválidos”.

La empleada que atendió al grupo ha asegurado a Efe que "en ningún caso es una discriminación, sino que no había alojamiento disponible", afirmando que "trató al grupo correctamente".

"Fue un momento en que estaba yo sola atendiendo a otras personas y les pedí disculpas porque no habían habitaciones disponibles, que era lo único que podía hacer. Aquí no discriminamos a nadie, porque hemos tenido a otras personas discapacitadas sin ningún problema. Si hubiéramos tenido habitaciones se las hubiéramos dado", ha añadido.

La fundación y la agencia afirman no haber recibido respuestas a sus preguntas ni disculpas por parte del hotel, y consideran el incidente "un caso claro de discriminación y que vulnera además la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad".

El pasado 9 de abril un pub de Lleida también impidió la entrada a un grupo de jóvenes con síndrome de Down, argumentando que se trataba de una "decisión empresarial".