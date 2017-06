Iglesias: "La traducción práctica de la gestación subrogada son granjas de mujeres en Ucrania"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que la "traducción práctica" de la gestación subrogada "ha sido las granjas de mujeres en Ucrania" y ha subrayado que la "dignidad humana" tiene que estar "en el centro del debate".

Durante su participación en Los Desayunos de Europa Press, el líder de la formación morada ha indicado que la propuesta de Ley de gestación subrogada de Ciudadanos presentada este martes en el Congreso, su formación no la comparte "en ningún caso". "Nosotros sabemos que en una sociedad como la actual, es un debate enormemente complejo", ha admitido Iglesias, no sin añadir que le resulta "gravísimo" que alguien se pueda "aprovechar de las situaciones de necesidad y trate a seres humanos como si no lo fueran".

Preguntado por las parejas se van a Estados Unidos o Canadá para tener hijos mediante esta práctica, que allí está regulada, pero para la que se necesitan una suma importante de dinero, Pablo Iglesias ha cuestionado que alguien pueda ir a un país con pocos recursos y comprar un órgano, "aunque no sea el caso" de estos países.

"Imagínese que alguien puede ir a un país con menos recursos y comprar un pulmón o un riñón. No digo que este sea el caso de las personas con recursos que se van a Estados Unidos, pero la dignidad humana tiene que estar en el centre del debate de la gestación subrogada", ha concluido.

El secretario general de Podemos también ha respondido sobre la situación demográfica de España y ha afirmado que existe el "problema" de que "nacen pocos niños y vienen pocos jóvenes" a trabajar a España y ha planteado como solución poner en marcha "políticas expansivas" que aumenten el bienestar y para que "las familias se planteen algo tan sencillo como tener hijos".

Asimismo, ha insistido en que hay que atraer a jóvenes de otros países, pero ha advertido de que para eso la actividad empresarial de España tiene que ser "atractiva". "Tenemos una pirámide poblacional que no invita demasiado al optimismo. Ojalá podamos asumir el desafío económico y esto implicaría que los jóvenes en nuestro país no tengan que padecer la tasa de paro más alta de Europa", ha concluido.