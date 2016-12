Igualdad Animal denuncia el "maltrato" de animales en granjas y mataderos

MADRID.- Activistas de Igualdad Animal han denunciado este sábado el "maltrato" que sufren los animales en granjas y mataderos y la muerte cada año de 56.000 millones de animales en el mundo en unas condiciones "terribles".



Lo ha asegurado la presidenta de Igualdad Animal, Sharon Núñez, durante un acto de protesta en la Puerta del Sol de Madrid, donde ha explicado que este sábado es el Día Internacional de los Derechos de los Animales en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos.









Activistas (400 según los organizadores) de esta organización, vestidos de negro y portando animales muertos o fotos de animales torturados, se han concentrado para "visibilizar el maltrato que sufren los animales en granjas y mataderos", ha resaltado Núñez.



"Las gallinas son mantenidas en jaulas tan pequeñas que no pueden extender las alas" y a los "cerditos bebé se les mutila, se les corta el rabo, los testículos, y todo sin anestesia cuando tienen unos pocos días de vida", ha criticado.



"Es muy importante que la sociedad conozca lo que está pasando para poder tomar decisiones responsables con los animales", según la presidenta de Igualdad Animal.



Además, ha asegurado que la mayor parte de la sociedad está en contra del maltrato animal, "pues convivimos con un perro o un gato y les queremos y consideramos un miembro de la familia".



Sin embargo, no se trata igual a un cerdo o a una gallina cuando "tienen la misma capacidad para sentir" que un perro o un gato, según Núñez, que ha abogado por "respetar a todos".



Durante la concentración, el director de Igualdad Animal, Javier Moreno, ha mostrado no obstante "esperanza" sobre estos temas, ya que ha subrayado que cada vez más personas en el mundo se manifiestan contra el maltrato animal.