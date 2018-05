La Comisión de Igualdad del Congreso ha acordado este jueves 17 de mayo urgir al Gobierno a que legisle para prohibir la introducción de cláusulas antiembarazo en los contratos a deportistas profesionales y amateurs, así como impulsar inspecciones para detectarlas y sancionarlas.

La iniciativa, impulsada por ERC, ha sido transaccionada y respaldada por todos los grupos, excepto por la abstención del Partido Popular, que ha alegado que "ya hay suficientes armas legislativas para combatir" las cláusulas antiembarazo. Al recibir luz verde de la comisión, el Congreso insta al Ejecutivo a iniciar "las modificaciones legislativas pertinentes" con el objetivo de prohibir "de forma expresa" esta práctica contractual.

Así, reclama los cambios legislativos y reglamentarias "oportunos" para "sancionar y prohibir" el acceso a subvenciones o ayudas de carácter público a aquellos clubs deportivos introduzcan este tipo de prácticas en los contratos que suscriben con mujeres.

Según ha defendido la diputada de la formación republicana Esther Capella, esta práctica es "ilegal" y equipara el embarazo a los supuestos como el positivo por dopaje, la práctica de deportes de riesgo o la conducta indecorosa.

La proposición no de ley también pide al Gobierno que impulse en coordinación con las comunidades autónomas con competencias en materia de inspección laboral, las oportunas inspecciones para detectarlas y sancionarlas. Asimismo, aboga por la puesta en marcha, a través del Consejo Superior de Deportes y las respectivas federaciones deportivas estatales, campañas informativas sobre la "ilegalidad" del establecimiento de cláusulas antiembarazo.

Desde el PSOE, Natalia González ha expuesto algunos de los "obstáculos" a los que se enfrentan las deportistas, en comparación con los hombres en dicho sector, a pesar de que hay "más mujeres medallistas que hombres en los últimos juegos olímpicos de Río". Para ella, es necesario que se avance en la "profesionalización" del deporte femenino y que se informe a las mujeres sobre estas cláusulas para que accedan a servicios jurídicos para proceder a su rescisión.

Desde Unidos Podemos, María Teresa Arévalo ha expresado el apoyo de sus grupos "aunque sabiendo que no servirá para nada". "Esta PNL se va al cajón del olvido", ha manifestado, recordando que en el Congreso ya se aprobó otra similar en diciembre de 2016. A su juicio, las cláusulas antiembarazo "son nulas de pleno derecho". Sin embargo, ha subrayado que si las mujeres no las denuncian es porque saben que, si lo hacen, "les indicarán la puerta de salida". "No quieren ser valientes y jugarse su carrera profesional, quieren ser iguales", ha declarado, para después afear al Gobierno que "presuma" de sus acciones mientras "el deporte sigue instalado en la caverna de la igualdad".

Respecto a esto, el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez ha declarado que "al Gobierno le falta liderazgo e iniciativa. Se limita a decir que las cláusulas son nulas de pleno derecho y eso ya lo sabemos". El diputado ha abogado por extender las medidas antidiscriminatorias a otros ámbitos como "los sueldos, las dietas, los premios y las becas".



Por su parte, la diputada del PP María del Carmen González ha dicho que estas cláusulas "denigran a las mujeres" y contravienen la ley de Igualdad y el Estatuto de Trabajadoras entre otras normativas. Según ha remarcado, cualquier práctica que vulnere el derecho de toda persona a no ser discriminado debe quedar "nula y sin efectos". Sin embargo, su partido se ha abstenido ante la aprobación de la PNL.

Perspectiva de género

Por otro lado, la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a la adopción de medidas para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas de prevención de riesgos, en las disposiciones legales y en todas las actuaciones que se definan, implementen, evalúen y planifiquen en materia de prevención de riesgos laborales.

Esta iniciativa del PSOE, que ha sido transaccionada con el PP y Unidos Podemos, pide constituir un grupo de trabajo en el próximo periodo de sesiones en el seno de la Comisión de Seguridad y Salud en el trabajo en coordinación con el Instituto de la Mujer. Asimismo, reclama información y concienciación sobre la importancia de incluir la perspectiva de género en la inspecciones, al tiempo que solicita que se dé formación a los funcionarios que se encargan de llevarlas a cabo.