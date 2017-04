PSOE, Podemos y Grupo Mixto han pedido en los últimos días la comparecencia urgente de la Ministra Dolors Montserrat en el Congreso y en la comisión de Igualdad. El motivo, que explique el despido de ocho técnicas del Instituto de la Mujer que llevaban encadenando contratos temporales (en algunos casos por períodos de 15 años), y que fueron despedidas después de denunciar a la institución en defensa de sus derechos laborales.

Los tres grupos parlamentarios piden, además, que la ministra explique en el Congreso porqué mantiene en su cargo a la Directora del Instituto de la Mujer, Lucía del Carmen Cerón después de las controvertidas declaraciones realizadas en una entrevista a Público con motivo del décimo aniversario de la Ley de Igualdad.

En ella, Cerón, no sólo afirma desconocer los motivos por los que se produce la violencia contra las mujeres explicando que "alguien acabe con la vida de una persona por celos, por sentimientos… por no sé qué. Es un no sé qué mal entendido", sino que también afirmaba que la mujer busca "ese trabajo temporal, pequeño para ser una ayuda a la carga familiar”. La directora del Instituto de la Mujer respondía: "pues porque nos cuesta. No le puedo dar una explicación" cuándo se le preguntaba por qué las empresas no están cumpliendo con la ley de igualdad.

"Le pedimos a la ministra como responsable última del instituto de la mujer que nos diga cómo puede mantener en su puesto a una persona que no sabe atribuir las causas de violencia de género. Necesitamos que nos explique qué narices está pasando con los despidos de trabajadoras y la disminución sistemática de fondos para programas que hacen que el Instituto de la Mujer esté desapareciendo. Creemos que mantener en su puesto a la directora de la institución es una irresponsabilidad política", afirma Sofía Castañón, secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBI en Podemos.

Tanto el grupo parlamentario Socialista, como el Grupo Mixto, han pedido, además, la comparecencia de la directora del Instituto de la Mujer para que explique qué está pasando es esa institución. Marta Solari, diputada de Compromís pregunta al Gobierno si "comparte las declaraciones de Lucía del Carmen Cerón" y si "piensa cesar fulminantemente a la directora del Instituto de la Mujer de su cargo por su falta de capacidad para ejercer el mismo". Con respecto a los despidos, Solari insta al Gobierno a responder cuánta gente se encuentra en esta situación" y "qué piensa hacer el Gobierno para regular esta situación".

Portavoces de Ciudadanos en el Congreso han comentado a este diario que, si bien están valorando la posibilidad de pedir la comparecencia de la Ministra de Igualdad, aún no tienen un decisión tomada al respecto.

Tanto las declaraciones de Cerón, como el despido del personal técnico que estaba especializado en la gestión y ejecución de los Fondos Estructurales de la UE para la Igualdad, han encendido a las organizaciones feministas y a ciudadanos particulares y provocó el inicio de una campaña de firmas en Change.org, que lleva ya más de 4.500 firmas.