Save the Children ha mostrado hoy su rechazo al temario que los Ministerios de Defensa y Educación quieren incluir en los centros educativos por incluir a la inmigración irregular como una de las "amenazas que ponen en peligro nuestros valores".



"No podemos aceptar el discurso de seguridad en torno a la cuestión migratoria propuesto en el temario. Las migraciones no son un riesgo para la paz y la seguridad", sino que las amenazas son las guerras y desigualdades y otras causas que llevan a estas personas a abandonar sus países", ha subrayado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre.



Dicho temario, resultado de un convenio firmado en 2015 entre ambos departamentos, se impartiría a través de unidades didácticas sobre diferentes conocimientos de las Fuerzas Armadas y seguridad en las asignaturas específicas de Valores Sociales y Cívicos, en Educación Primaria, y Valores Éticos, en Secundaria.



Según explica la ONG en una nota de prensa, ahora son las comunidades autónomas, responsables de definir los contenidos de estas dos asignaturas, las que deben decidir si se incorporan estas unidades didácticas y autorizar a los centros educativos el uso de estos materiales.



Para la organización, es "realmente preocupante" que se enseñe a los niños y niñas en el colegio a "considerar a los demás como una amenaza, y aún más si se refieren a personas que dejan su país de origen para buscar un futuro mejor".



En su opinión, la educación "debe transmitir los valores de acogida y no discriminación" y tiene que estar basada en la no violencia, en la igualdad de sexos y culturas, el respeto, la resolución pacífica de conflictos, y acabar con estereotipos que "generan y perpetúan abusos y violencias". Sin embargo, estas asignaturas promueven valores y contenidos "intrínsecamente contrarios" a este modelo.



"Los niños y niñas deben conocer el valor añadido que aportan las personas migrantes en nuestra sociedad y bajo ningún concepto percibirlo como una amenaza", ha zanjado Ana Sastre.