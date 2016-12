Un inspector jefe de la Policía intimida a las mujeres en prostitución en un polígono industrial de Madrid

@SandrAry_5



MADRID.- Las mujeres que ejercen la prostitución en el polígono Marconi de Villaverde (Madrid) aseguran que sufren tratos vejatorios e insultos por parte del inspector jefe del Grupo XI de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), al que conocen como El Comisario, y su compañera policía, perteneciente al mismo organismo.



Diversas ONG dedicadas a proporcionar servicios sociales a las mujeres prostituidas (Médicos del Mundo, Hetaira y Mujeres en Zona de Conflicto, entre otras) han presentado una queja ante la Jefatura Superior de Policía, el Defensor del Pueblo y Delegación de Gobierno, con el fin de que se tomen medidas para erradicar la vulneración de los derechos de estas mujeres.







“Te jodes, te voy a multar para que empieces bien el día de trabajo”, “no vamos a parar hasta echaros de aquí” o comentarios tránsfobos llenan las calles del polígono Marconi de Villaverde, donde muchas mujeres son prostituidas. Las asociaciones de prostitución aseguran que muchas de ellas, la mayoría identificadas como víctimas potenciales de trata, “sienten miedo, se encuentran desprotegidas y temen represalias” ante estos hechos.

Los abusos policiales que declaran las mujeres se producen desde 2013, pero aseguran que se han incrementado este último año, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta norma incluye dos maneras de multar a las mujeres prostituidas: por el art. 37.5 (exhibicionismo obsceno) y por el art. 36.6 (desobediencia a la autoridad). Ésta última es la razón más frecuente de las multas en Villaverde.



Las organizaciones que operan en las calles del polígono ofreciendo asistencia sanitaria y servicios sociales a las mujeres aseguran que el llamado Comisario y su compañera, conocida como María, “deberían dedicarse a identificar y perseguir la trata, pero las mujeres no pueden confiar en ellos” debido al trato vejatorio que emplean con ellas. “Ante todo, son personas que tienen los mismos derechos que el resto”, afirman.



“Cuelga el teléfono o te llevo detenida”

Las mujeres afirman sentirse desprotegidas ante las instituciones. No disponen de pruebas que demuestren que El Comisario comete estos tratos vejatorios, humillaciones, insultos y amenazas hacia las mujeres del polígono para presentar una denuncia formal: “Intentar grabar las actuaciones del inspector es peligroso, cuando nos ve con el teléfono nos dice que o colguemos, o nos detiene”, afirman las mujeres.

“El Comisario nos multa sin darnos explicaciones, tras entregar sin oponer resistencia nuestro DNI, y nos devuelve la documentación tirándola al suelo”, afirman varias mujeres de Villaverde. También han recibido amenazas por parte del inspector jefe como “la próxima vez os llevo presas” o incluso “os voy a pegar dos hostias”.

“Ojalá volvieran los tiempos de Franco para quitar a esta gente [las prostitutas] de aquí”

Una de las mujeres asegura que, mientras se encontraba haciendo cola en la comisaría de Aluche para renovar sus papeles, el inspector jefe se acercó a ella y le dijo alzando el tono: “Ya sé de qué te conozco, de trabajar de prostituta en el polígono. Luego iré a multarte a ti y a tus amigas”.



Las multas sin explicaciones son constantes. Una de las víctimas de estos tratos vejatorios por parte del llamado El Comisario asegura que le advirtió que “con tanta multa” no ganaría nada de dinero para comer, y él le respondió: “Estás muy gorda, no necesitas comer tanto”.



Los comentarios racistas y tránsfobos forman parte de su rutina: “Vete a zorrear a tu país”, “a limpiar escaleras”, “ojalá volvieran los tiempos de Franco para quitar a esta gente de aquí” o incidir en si las mujeres transexuales del polígono están operadas o no.



Sin medidas contra la vulneración de derechos

Las ONG dedicadas a ofrecer servicios sociales a las mujeres prostitutas han pedido que se tomen medidas tanto administrativas como penales con el inspector jefe de la Policía, según corresponda, ya que a pesar de las numerosas quejas recibidas por parte de las mujeres prostituidas y de las asociaciones que velan por sus derechos, El Comisario y su compañera conocida como María siguen patrullando por el polígono.



El portavoz de la Jefatura Superior de Policía asegura que, tras “investigaciones internas”, no se han demostrado estos hechos y que “todos los Cuerpos de Seguridad destinados al polígono de Villaverde actúan en consonancia con la ética de la policía”.



“Que se demuestre que estamos en un Estado de Derechos”, recalcan las organizaciones.