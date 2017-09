Juana Rivas podrá hablar mediante videollamada con sus dos hijos, que actualmente residen en Caloforte (Italia) con su padre. Así lo ha decidido un juez italiano, quien a través de una resolución, ha permitido a la madre de Maracena (Granada) hablar a diario con los menores.

No obstante, la defensa del ex de Rivas, Francesco Arcuri, considera que dicha resolución es “temporal”, ya que la han recurrido. “Si no para dejarla sin efecto, al menos para limitarla, de momento”, ha añadido el nuevo abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, según El País.

Juana Rivas, obligada por la Justicia, entregó a los menores a su padre el pasado 28 de agosto. Desde ese momento hasta la semana pasada no había tenido contacto con ellos.

Según el portavoz de Francesco Arcuri y miembro de su defensa, la decisión de cortar cualquier contacto se debe a que “ella no ha dejado que su padre tenga contacto con ellos en un año y medio”.

La madre de los niños de 11 y tres años denunció a través de sus abogados que Arcuri le prohibió ponerse en contacto con sus hijos. Así, la defensa de Rivas reclamó ante la Justicia italiana y en un procedimiento “urgentísimo” obligar a Arcuri a no impedir la comunicación entre la madre y los niños. Desde hace una semana, Rivas habla con sus hijos. No obstante, la defensa desconoce si esta decisión del juez italiano se debe al reclamo de Rivas, según recoge El País.