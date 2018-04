Un jurado popular ha considerado culpable a Jorge Mateos Prado, juzgado estos días en Bilbao por el asesinato de su exmujer, Leyre Rodríguez, en agosto de 2015

En un veredicto leído este lunes en la Audiencia vizcaína, el jurado ha considerado por unanimidad que el acusado mató "de forma intencionada" a Leyre en unas condiciones que "impedían a la víctima toda posibilidad de defensa".

El jurado ha estimado que los hechos estaban relacionados con la "condición de mujer" de la víctima y ha apreciado "inexistencia de arrepentimiento" en el acusado.

El fiscal ha mantenido su petición de una pena de 23 años de prisión, que la acusación particular eleva a 30 años, mientras la defensa ha pedido la aplicación de la pena en su "grado mínimo".

El jurado ha considerado probado que el 7 de agosto de 2015, sobre las 21.30 horas, Jorge Mateos acudió al domicilio de su exmujer, con la que tenía dos hijos -de 2 y 6 años en ese momento- "con intención de acabar con la vida de Leyre".

Después de dejarla inconsciente con varios golpes en la cabeza, el hombre dejó a la mujer en el pasillo de la casa durante tres horas hasta que la bajó a su vehículo, que tenía aparcado junto al portal.

Jorge Mateos condujo el coche hasta la carretera BI3723, en el barrio bilbaíno de La Peña, donde sacó a Leyre del maletero y la dejó sobre la carretera para atropellarla con la intención de "simular un accidente". Fue así como le causó definitivamente la muerte.

Además, el jurado popular ha considerado que los hechos están relacionados con la "condición de mujer" de Leyre, como se puso de manifiesto en el juicio con testimonios que describían una "relación tóxica y de dominio por parte del acusado".

En el veredicto se pone de relieve también que el acusado "no ha colaborado con las autoridades aportando datos de interés para la investigación policial", "no ha confesado un relato real de los hechos" y no se ha arrepentido de haber matado a Leyre.

Para el jurado, el hecho de que el acusado haya donado a sus hijos la mitad de la vivienda de la que era propietario y que continúe pagando la hipoteca, así como que haya consignado 16.000 euros en el juzgado para hacer frente a sus responsabilidades, "no ha disminuido en nada los efectos de los daños causados".

El jurado cree que con dicho dinero no se compensa "a unos niños con toda la vida por delante sin su madre".

Tras el veredicto del jurado, la juez del caso deberá ahora dictar sentencia.