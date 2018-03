La muerte de Mame Mbaye, el senegalés fallecido el pasado jueves en Lavapiés, estuvo precedida por una persecución de los manteros por la Policía Municipal "que salió corriendo de la Plaza Mayor junto con otro compañeros", ha denunciado Serine Mbaye, del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid. "Seguiremos diciendo que ha habido persecución anterior a su muerte y es lo que causó su muerte", según ha afirmado el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid y la Asociación Sin Papeles de Madrid en una rueda de prensa conjunta en el Espacio Ecooo de Lavapiés.

"Tiene que acabar esta persecución. Sucede todos los días. Pone en peligro a toda la gente en la calle solo por quitar mercancía", ha exigido la asociación de vendedores callejeros. Los inmigrantes ha denunciado que sin papeles no pueden trabajar legalmente y sin contrato laboral no pueden legalizar su situación. Por eso "venden en la calle" y algunos llevan 15 años viviendo en España en situación irregular, ha exclamado en la rueda de prensa..

"¿Por qué la gente vende en la calle? Porque la Ley de Extranjería no les permite nunca ejercer su oficio" al ponerles "barreras que les discrimina y no tienen ninguna alternativa, solo la venta ambulante", han aclarado. Mame Mbaye, el mantero fallecido de un infarto, era "un artista" que pintaba los carteles del sindicato y "nunca ha tenido la posibilidad de ofrecer lo que sabía hacer". "Hemos demostrado que cuando tenemos alternativas salimos de la venta ambulante", he señalado Mbaye, poniendo como ejemplo el caso de Barcelona. En la capital catalana el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes ha creado su propia marca de ropa para dejar atrás la manta y las falsificaciones.



"No es un caso aislado". En tres años, afirman desde el sindicato, han acusado a la policía de agresiones y de provocar roturas de piernas y de brazos a los vendedores ambulantes. "Hemos denunciado ante Defensor del Pueblo pero nunca ha habido voluntad política para hacer frente" a los ataques de los policiales. "Lo único que pedimos es que se ponga fin a las persecuciones y a las agresiones policiales" que sufren los manteros y aclarar las circunstancias de la muerte de Mama Mbaye, ha requerido Malick Gueye, miembro del sindicato.

La abogada Marta Herrero de Pablo, asesora jurídica de la Asociación Sin Papeles de Madrid, ha expuesto el aumento del 43% de las actuaciones policiales contra la venta ambulante durante el 2017, acorde a los propios datos del Ayuntamiento de Madrid. "La policía también tiene que garantizar la seguridad de todas las personas" en las calles, ha denunciado la letrada. Una ciudadana francesa fue herida en la Puerta del Sol al ser empujada por un policía en la persecución previa al infarto de Mbaye, según la jurista.

"La Ley de Extranjería condena a la pobreza y la exclusión social" a muchísimos inmigrantes, ha recordado Herrero de Pablo. La abogada ha pedido la despenalización del top manta como ocurrió en 2010. El gobierno popular volvió a incluirlo en el Código Penal en 2015 con penas de hasta dos años de cárcel, lo que impide la legalización de su estancia en España. Las demandas a nivel legal de las asociaciones también piden la revisión de los protocolos policiales en el Ayuntamiento de Madrid, de la Ley de Extranjería y el fin de las persecuciones.

A preguntas de los periodistas, los manteros han celebrado la proposición no de ley de Podemos de despenalizar del top manta aunque Malick Gueye ha reclamado que sea una proposición de ley. El portavoz del sindicato ha calificado de "mentira" la versión de Javier Barbero, concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del consistorio madrileño, quien niega la persecución policial pero han advertido que "no vamos a entrar en una batalla de relatos".

Los colectivos migrantes han negado que hubiesen afirmado que la policía no hubiese atendido al mantero tras el ataque cardíaco ni que fuese perseguido en el momento en que se desplomó en la calle del Oso de Madrid.

La comunidad senegalesa ha decidido que "ningún político ponga dinero para repatriar el cuerpo" porque "no nos pueden matar por sus políticas" y pagar el traslado del cadáver.