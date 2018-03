El diario estadounidense Washington Post compara las recientes condenas a raperos españoles como Valtonyc, Elgio o Pablo Hasel con las medidas que limitan la libertad de expresión que se están aprobando países con gobiernos ultras como los de Polonia y Hungría. Allí las nuevas leyes obligarán a los usuarios a eliminar contenido ofensivo de sus redes sociales.

En un reportaje publicado este fin de semana, titulado "Los raperos españoles pueden ir a prisión por insultar al rey, enalteciendo al terrorismo", el diario narra el concierto de Sabadell, anunciado como una especie de actuación de despedida por la posible entrada a prisión de los raperos.

Valtonyc, nombre artístico de Josep Miquel Arenas afirmó en el texto que no apoya todo lo que hicieron los separatistas vascos o el GRAPO, que solo buscaba con sus canciones "provocar a la extrema derecha, agitar a los fascistas"

Por otra parte, el rapero Pablo Hasel dijo en declaraciones al Washington Post que "no se puede comparar a las víctimas. El rey no puede decir que es una víctima. La policía no es una víctima. El opresor no puede ser una víctima "

En el reportaje se destacan las palabras de los defensores de la libertad de expresión que dicen que en España hay "fiscales excesivamente entusiastas y jueces conservadores" y que se están reutilizando las leyes destinadas a detener la incitación al terrorismo para cubrir un discurso político. "Estos castigos, sin duda, tienen un efecto de autocensura", dijo Yolanda Quintana, secretaria general de la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información en Madrid.

Los autores del texto enumeran otros casos en los que se ha limitado la libertad de expresión en España explicando los casos de Fariña, la censura de una obra sobre los "presos políticos" en ARCO o el escándalo de los titiriteros.

El reportaje recoge también la opinión de Antonio Guerrero, un abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en España. "No veo una conspiración contra la libertad de expresión" dice Guerrero, quien afirma que cuando un rapero elogia a los separatistas vascos, "las víctimas se ven obligadas a volver a experimentar recuerdos relacionados con los ataques que sufrieron".