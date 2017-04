"Estoy seguro de que el padre y la madre de Rajoy no están enterrados en una cuneta", respondió el Gran Wyoming, con cierto enfado, a las preguntas del presentador de La SextaNoche, Iñaki López. El humorista de El Intermedio y Dani Mateo hablaron sobre la querella admitida a trámite por la Audiencia Provincial de Madrid contra ambos por un delito contra los sentimientos religiosos.

"40 años de fascismo ha creado una sociología. Ahora siguen los hijos y nietos de esa generación que sigue practicando las mismas políticas. No me creo la milonga del 20-N. Esto no es enterrar a Franco y ya ya está", espetó el veterano cómico.

Asimismo, Mateo mostró su preocupación por la situación actual de la Justicia española. "Lo de no dejar hablar es rebasar la línea roja. El humor es la forma menos violenta de protesta. El día que no nos dejen ni reírnos, no sé qué nos va a pasar".

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos interpuso una denuncia contra el Gran Wyoming y Dani Mateo por un chiste realizado acerca de la cruz alzada en el monumento en el programa de El Intermedio.

“El Valle de los Caídos, alberga la Cruz cristiana más grande del mundo, con doscientas mil toneladas de peso y ciento cincuenta metros de altura, el triple de lo que mide la torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa Cruz se viera de lejos, normal, porque quien va a querer ver esa mierda de cerca", bromeó Mateo.