"Congelada de miedo y asco", así se quedó Marina hace ocho años, cuando un ginecólogo en urgencias le dijo: "Bueno, pues este coñito está perfectamente". La joven, que por entonces tenía veinte años, relata su "repugnante" experiencia en un hospital.

Marina acudió con su pareja a ginecología de urgencias tras sufrir fuertes dolores cuando practicaba relaciones sexuales. "Pasé a la típica sala de admisión, donde dos enfermeras me preguntaban cuál era el motivo de mi consulta. Yo respondí, ellas redactaban. Terminado este trámite, entré en la consulta", cuenta en una misiva a eldiario.es.

La joven señala que el ginecólogo le hizo varias preguntas parecidas a las de las enfermeras, y después le indicó la camilla para que se tumbara y él le pudiera hacer la exploración. En ese momento comenzó su pesadilla, pese a tener un recuerdo "nítido y borroso a la vez".

Este hombre -describe Marina- descendió debajo de la tela que "cubría mis piernas y mi entrepierna, y acercó su cabeza y sus manos a mi vagina para empezar una exploración". Cuando el ginecólogo sacó su cabeza fuera de la sábana, la miró.

"En ese instante me percaté de que no llevaba guantes de látex, y pensé en miles de cosas en esa milésima de segundo. ¿Se los habría quitado y yo no me había dado cuenta?, ¿no se los había puesto en ningún momento?, ¿estaba loca o me lo estaba imaginando?". Para colmo, el médico concluyó: "Bueno, pues este coñito está perfectamente".

Semidesnuda, con las piernas abiertas y ante aquel "desconocido" sin guantes que la miraba "con lascivia y sorna", Marina le preguntó: "Qué has dicho", a lo que este le respondió: "Nada, que está todo perfectamente". Como si todo hubiera sido producto de su imaginación.

Al salir de la consulta, la joven, que se vistió como pudo tras lo ocurrido, compartió su "repugnante" experiencia con su compañero. Le pareció repugnante también, sobre todo por "no haberme acompañado al interior de la consulta". "Todo esto me hizo sentirme muy sola, ingenua y frágil", clama.

Marina, que ha callado durante estos años, se arrepiente de guardar silencio. "Hoy me arrepiento de que esa joven de veinte años aquel día guardara silencio, pero intento no culparme y, además, ya no pienso callarme nunca más", zanja.