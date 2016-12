Una madre soltera podrá ser desahuciada porque su ex pareja se niega a que negocie con el banco

MADRID.— Jennifer es una mujer separada con tres hijos menores de edad que vive en Santa Coloma de Gramanet y corre el riesgo de ser desahuciada porque su ex pareja se niega a permitir que ella negocie con el banco su propia situación hipotecaria.



La entidad bancaria necesita la firma de todas las personas inscritas en el contrato hipotecario y si una sola se niega, la negociación queda anulada y se procede a la ejecución de la vivienda sin ninguna otra opción. Es por ello que Jennifer está llamada a juicio para el próximo 10 de noviembre para defender su vivienda.







La otra alternativa que ha propuesto el banco es la dación en pago, pero nuevamente, Jennifer necesita de la firma de su ex compañero sentimental, quien se niega otra vez a colaborar porque no quiere, según ha explicado la afectada a Público. La violencia económica que ejerce este hombre sobre Jennifer y sus hijos no termina ahí. La afectada ha relatado que tiene varias denuncias contra él por impago de alimentos. Además, su abogado de familia se negó a ejecutar la sentencia de negocio.

Toda esta situación ha provocado que esta madre soltera haya tenido que contratar a cuatro abogados para cada uno de los diferentes procesos: un abogado para la demanda que solicita y avisa al juez de que su ex pareja le está bloqueando la negociación, otro para el juicio que tendrá el próximo 11 de noviembre, otro para modificar la sentencia de medidas y otro para la ejecución de impagos de la pensión de alimentos. Cuatro abogados en total para defender a su familia.



PAHs Catalanas han denunciado que en Catalunya, la violencia económica la han sufrido un 20% de los casos que han atendido, y han especificado que en el 78% de dichos casos son hombres los que bloquean las negociaciones con los bancos. El colectivo ha asegurado que están trabajando para llevar a cabo un tipo de demanda para que un juez pueda dictaminar que se pueda prescindir de la firma de la persona que bloquea una negociación con el banco en este tipo de casos.