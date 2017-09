Madrid vuelve al cole entre obras, barracones, denuncias y más concertada

La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste habitualmente en diferenciar al viejo PP de Madrid, salpicado por la corrupción, del nuevo PP de la Comunidad, que ella misma lidera. “Se abre un antes y un después”, repetía la presidenta durante su discurso en el decimosexto Congreso Regional del PP madrileño, donde asumió el mando. También lo hace en Educación. Frente al dudoso modelo del viejo Partido Popular, que hace que Madrid esté muy por encima de la media nacional en cuanto a número de estudiantes en la educación concertada, Cifuentes presume de una apuesta rotunda por la escuela y la Educación pública.

Sin embargo, para sindicatos, asociaciones de padres y madres y alumnos el modelo es exactamente el mismo aunque, como reconoce CCOO, con "mejor marketing y comunicación". "Se ha evidenciado en este tiempo que su política se diferencia en muy poco o en nada de la de sus antecesores aunque, eso sí, cuida muy mucho las campañas de comunicación para que todo parezca diferente", señala en declaraciones a Público Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid.

No se han construido los cinco colegios públicos que la presidenta prometió. Tampoco se han terminado las obras en 19 centros públicos

La denuncia de Comisiones Obreras aporta datos muy concretos. A saber. No se han construido los cinco colegios públicos que la presidenta prometió. Tampoco se han terminado las obras en 19 centros públicos, por lo que los alumnos tendrán que convivir con los cascotes y las máquinas durante sus clases. Vuelven los barracones. Hay más de 2.800 vacantes de profesores que a estas alturas no se han cubierto y, además, se están asignando a maestros de Plástica, por ejemplo, asignaturas como Matemáticas. Además, según CCCOO, 1674 alumnos aún no tienen una plaza asignada en ningún centro público y comenzarán el curso reubicados en aulas concertadas debido a la escasez de oferta en los centros públicos.

Aulas sin limpiar, pintores terminando... Un inicio de curso muy normal pic.twitter.com/W9KIzjT1a7 — Juanjo (@Juanjo__B) September 8, 2017

La Consejería, por su parte, desmiente los datos de Comisiones Obreras y señala a Público que los centros que se encuentran en obras son solamente cinco, que afectan a 530 alumnos y asegura que el 70% de las obras estarán concluidas a tiempo. La Consejería también presume de haber ampliado en 6.635 plazas la oferta de la escuela pública en este nuevo curso escolar gracias a sus construcciones y ampliaciones.

No obstante, desde CCOO argumentan que la Consejería trampea el dato ya que se refiere únicamente a los centros cuyas obras fueron iniciadas por el actual Ejecutivo de Cifuentes y no a los centros que acumulan obras interminables desde hace ya varios años. "Respecto al número de plazas para alumnos y al aumento de profesores para la escuela pública que da la Comunidad sólo te puede decir que la Consejería tiene una manera de hacer matemáticas y estadísticas muy creativas. Hemos hablado con los profesores y no han asignado ni los centros a los interinos", incide Galvín.

Estado actual de IES Leganés

Uno de los centros de la Comunidad de Madrid que arrastra obras desde hace varios años, y que por tanto no entra en las estadísticas de la Comunidad, es el Constitución 1812, en Leganés, que acoge a niños y niñas de entre 3 y 10 años. El centro se levantó en 2011 y desde entonces prácticamente todos los años acumula obras, retrasos y obliga a convivir a los niños con la precariedad de una infraestructura sin acabar.

Sandra Rodríguez es miembro de la Junta Directa de la AMPA del colegio y madre de un niño que este año comienza 5º de Primaria. Su hijo acudirá este viernes, como tantos otros, a su centro escolar con chaleco y casco. Protestará en la puerta del centro y después marchará a su casa. Rodríguez denuncia que este jueves a mediodía [por ayer] los andamios continuaban instalados en el centro. "Los niños tienen que rodear las obras para poder ir al patio del recreo".

"La solución que nos han dado es que adaptarán la biblioteca, la sala de desdoble y la clase de informática para que den clase los niños. Esto supone que durante este tiempo nadie en el colegio dispondrá de ninguna de estas tres salas comunes", prosigue esta madre que asegura no haber notado ninguna diferencia entre la manera de gestionar del viejo PP y el nuevo. "Las cosas se siguen haciendo tarde y mal", dice Rodríguez, que cuenta a Público la siguiente anécdota: "El otro día mi hijo me dijo que de mayor puede ser arquitecto o albañil porque, al menos, ya tiene mucha experiencia en obras".

Los barracones, por su parte, han regresado a los centros de Las Rozas (IES José García Nieto) y a otro ubicado en Valdemoro (Neil Armstrong). La Comunidad asegura que es la opción que "han preferido las familias". La otra opción que se les ofreció es el traslado a un centro fuera de su distrito, tal y como han tenido que hacer 1674 alumnos, según CCOO, y 530, según la Consejería. "En 2013 la Comunidad se vanagloriaba de no tener barracones. Cifuentes ha hecho lo imposible. Ha conseguido que vuelvan", denuncia Galvín.

Cartel difundido por la Giner de los Rios

Ante este panorama, la Federación de la Comunidad de Madrid de Madres y Padres de Alumnos Giner de los Ríos ha anunciado la primera concentración del año. Se trata de una protesta "lúdica" que se celebrará este sábado a las 11:30 en la Puerta del Sol. Los padres y madres construirán una escuela pública de cartón para demostrar que "si se quiere, se puede". "La política que está siguiendo la Administración en las construcciones por fases está ocasionando que el alumnado que entra en un nuevo centro educativo no sólo no pueda llegar a terminar su ciclo con el edificio terminado, sino que durante todo ese tiempo tiene que estar conviviendo con obras, con el peligro y las molestias que para el desarrollo de la actividad educativa ello conlleva. Da la sensación de que la planificación de la red pública está realizada por personas que no creen en ella, y esto, la FAPA Francisco Giner de los Ríos no lo puede permitir", afirma la Federación.

Pero la protesta no quedará en la calle. Podemos Comunidad de Madrid presentará este viernes un escrito ante la Fiscalía Provincial en el que aportará los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas que debían haber construido los cinco centros escolares prometidos y no levantados. "Creemos que puede haber indicios de ilícito penal por la adjudicación de la obra en estos centros a empresas que no habían acreditado suficientemente su solvencia. Creemos que puede haber habido una adjudicación ilegal y, por tanto, pedimos a la Fiscalía Provincial que lo investigue", explica a Público la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Beatriz Galiana.

Desde Podemos, además, inciden en que en la 'era Cifuentes' también se está produciendo un "trasvase" de dinero desde la educación pública a la concertada. "Ahora gastamos 200 millones más en escuela concertada de lo que se gastaba en 2009. Y la situación no se ha revertido con la llegada de Cifuentes. Muy al contrario, ha continuado", señala Galiana, que apunta a que "obviamente" los conservadores han tenido que buscar otros métodos diferentes a los que tenían antes, como ceder suelo público a "empresas vinculadas con la Púnica".

El presupuesto para la concertada ha crecido en 15 millones de euros, que servirán para costear las 210 nuevas aulas que Cifuentes ha puesto a disposición de la escuela concertada

Así, el partido morado advierte de que en este curso el presupuesto para la concertada ha crecido en 15 millones de euros, que servirán para costear las 210 nuevas aulas que Cifuentes ha puesto a disposición de la escuela concertada y que suman ya, según datos de la Consejería, una oferta de 15.491 aulas de centros privados financiadas con fondos públicos. De este número total de aulas, cabe destacar que 762 han sido impulsadas bajo el Gobierno de Cifuentes, según señala la Cadena Ser. "El incremento de este año es en cualquier caso menor a los dos últimos años", se defiende la Consejería, que argumenta que se debe al "crecimiento vegetativo".

Desde el Sindicato de Estudiantes ratifican la visión de que el Gobierno de Cifuentes no ha modificado ni un ápice de la política educativa del PP de Madrid y lamentan la vuelta de los barracones a la Comunidad. "Mantienen el discurso de que los malos tiempos han acabado, pero se invierte menos en Educación que antes de la crisis y no se han contratado a los profesores que se despidió. Además, seguimos con la LOMCE y el Pacto Educativo parece que no está sirviendo para nada. Nosotros no queremos juegos de trileros. Queremos una Educación pública de calidad y que devuelvan al sistema público lo saqueado. Si no hay cambios pronto, tendremos que volver a la calle ya que parece el único idioma que conoce el Partido Popular", sentencia Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes.