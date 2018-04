El Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid) ha informado de la apertura de un expediente sancionador al polémico criadero de perros Aguas Claras, a pesar de que operaba sin licencia municipal y de que había sido denunciado ante la Guardia Civil por presunto maltrato animal hacía más de un mes, el pasado 18 de marzo.

En un vídeo que la asociación animalista Veggie for Animals grabó en el interior del recinto, que fue puesto a disposición de los agentes y publicado días más tarde en internet, los denunciantes hallaron a un total de 93 perros, todos “sin identificar”, algunos enfermos, otros alimentándose de sus propios excrementos y al menos cuatro cadáveres de hembras calcinadas en una chimenea. En el vídeo, que denuncia también “el negocio de la cría de perros en España”, los autores aseguran que el criadero vende los cachorros por internet por 900 euros, asegurando a los clientes que los perros son criados en familia y junto a la madre.

Sin embargo, en un comunicado difundido este miércoles por el Ayuntamiento tras una inspección de los agentes de la Guardia Civil y de un veterinario municipal, el consistorio asegura que no se hallaron signos de maltrato. Según el informe, en el recinto se encontraron 42 perros que no presentan aparentemente problemas de salud, con un estado nutricional “adecuado”, “identificados con microchip” y con cartilla sanitaria. También indica que los cheniles en los que se ubican los perros “cumplen con la normativa de la Comunidad de Madrid en cuanto a construcción y dimensiones”. No obstante, el Ayuntamiento ha abierto un expediente sancionador a Aguas Claras por no disponer de la autorización municipal para la cría de animales de compañía, asegura el consistorio.

“El agente le avisó de que le habían denunciado. Como consecuencia le harían una inspección. Avisado por el propio agente del Seprona, F.R. y la copropietaria, A.L. su esposa, disponen de varias semanas para tener la inspección preparada”, denuncia ahora Veggie for Animals, que asegura que el Seprona-Alcobendas retrasó la inspección varias veces “porque llovía” o porque había “mucho barro en la finca”.

Cuando el pasado 23 de abril la asociación se cansó de esperar —asegura—, decidieron hacer públicas las imágenes a través de internet y fue entonces cuando la Guardia Civil procedió a la investigación. “Transcurrido un mes desde que se le avisó de la inspección, los resultados eran más que previsibles: quienes grabaron el vídeo encontraron 93 perros, un mes después solo quedaban 41. Los animales estaban sin identificar, ahora todos están debidamente identificados. En el vídeo se ve animales enfermos, ahora los animales enfermos ya no están”, añaden.

La asociación, que pide que se esclarezcan los hechos, denuncia que la situación irregular en la que operaba el criadero ya era conocida por las autoridades y la administración, quien le había denegado los permisos de construcción y la licencia para el criadero en 1992 y en 2002, respectivamente.

“Desde el Ayuntamiento seguiremos colaborando con la Guardia Civil para que se cumplan todas las medidas legales y los animales se encuentren en las mejores condiciones higiénico-sanitarias”, señala en una nota el alcalde, Jesús Moreno (PP), que no aclara si se cerrará el local, pese a carecer de la documentación necesaria para operar.