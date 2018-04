El presidente de la Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha afirmado este miércoles que hay "graves irregularidades en el proceso" del máster cursado por Cristina Cifuentes, tal como lo han constatado los observadores de este organismo.

Fernández ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para evaluar la investigación sobre el máster que lleva a cabo la Universidad Rey Juan Carlos, a la que ha apoyado en su decisión de enviar a la Fiscalía el caso después de que este centro de enseñanza superior asegurara haber encontrado "indicios racionales de delito".

El presidente de la CRUE ha considerado, sin referirse directamente a Cifuentes, que cualquier político que asegura disponer de un máster debe poner demostrarlo y que cuando se dice que se dispone del título y no es así, debe ser motivo de dimisión.

"Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta, no tienen derechos ni obligaciones distintas a los demás, y por tanto los políticos en ejercicio de representación de la soberanía nacional, si dicen tener un máster, deben garantizar que lo tienen, y si dicen que lo tienen y no lo tienen es motivo de dimisión de su cargo público", ha comentado.

La CRUE también ha considerado que "es inaceptable que algunos políticos hayan extendido una sombra de duda sobre el funcionamiento de la universidad" y ha defendido el sistema universitario español.

Además, observa que en caso de confirmarse como presuntamente parece, que no existe el acta del Trabajo de Fin de Máster y que no parece que se hiciera la defensa de dicho trabajo y que las notas tampoco parece que fueran las correctas, se estaría ante una "grave irregularidad" universitaria.

Los profesores implicados no han comparecido

La CRUE ha respaldado la actuación del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, aunque sí ha reconocido que las primeras declaraciones del mismo pudieron ser "precipitadas". Sin embargo, creen que su actuación posterior "ha sido correcta". Además. la Conferencia de Rectores descarta tomar medidas contra la univeridad ni contra su rector.

El informe llevado a cabo por dos investigadores externos, José Ángel Contreras y Carmen Ruiz, ha despejado pocas dudas con respecto al proceso que se siguió para otorgar a Cifuentes el máster.

Fernández solo ha desvelado que los profesores implicados en las presuntas irregularidades en el máster no han comparecido en la investigación interna abierta por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). En este sentido, ha explicado que el catedrático Enrique Álvarez Conde y las docentes Clara Souto y Cecilia Rosado, junto a la funcionaria Amalia Colange no han comparecido ante los servicios de inspección, ya sea por petición de aplazamiento o por baja médica.

Las firmas de estas dos docentes aparecen en el acta de Trabajo de Fin de Máster, junto a Alicia López de los Mozos, que presuntamente fue falsificada, dado que ésta última profesora manifestó que la rúbrica que aparecía no era la suya, según explicó ella misma en la declaración escrita.