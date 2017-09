Miguel Bosé publica una foto de sus cuatro hijos de frente para impedir una "extorsión"

El cantante Miguel Bosé ha publicado en sus redes sociales una foto junto a sus cuatro hijos menores mirando a cámara para impedir una "extorsión" que, según denuncia en el mensaje que acompaña dicha fotografía, viene soportando desde que hace semanas sufrió el robo de archivos fotográficos a raíz del hackeo de su correo electrónico.

Bosé denunció el pasado 7 de agosto ante la Policía Nacional el intento de extorsión, después de que unos desconocidos le exigieran 60.000 dólares a cambio de no publicar unas fotos de su familia en el parque Disneyland Anaheim de Los Ángeles (Estados Unidos) tomadas el pasado verano.

El artista asegura que quien le hackeó el correo está intentando vender ahora el material a terceros y que esa es la razón de que haya decidido publicar la imagen, para "interrumpirle el negocio" a su agresor.

Este es el mensaje completo: "Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros. Por esa razón y para interrumpirle el negocio a mi agresor me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato. Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho. Gracias".



ACLARACIÓN DE 'PÚBLICO': En su deber de especial protección del derecho a la intimidad de cualquier menor, 'Público' ha decidido no reproducir la fotografía distribuida en las últimas horas por Miguel Bosé. En su lugar, publica una imagen correspondiente al mismo momento en que fue tomada dicha instantánea y que fue subida por Bosé en su cuenta de Instagram, pero en la que los menores están de espaldas y son irreconocibles.