Miles de vecinos se vuelven a manifestar en Murcia para pedir el soterramiento del AVE

Miles de vecinos de Murcia se han manifestado esta tarde por el centro de la ciudad para pedir que el tren de alta velocidad (AVE) llegue a la localidad soterrado, en lugar de en superficie como se ha proyectado provisionalmente, lo que supondrá la construcción de un muro que dividirá la capital en dos.

La manifestación, encabezada por una gran pancarta amarilla con el lema "Soterramiento de las vías ya! Basta de promesas incumplidas", ha partido a las 18.00 horas de la calle Torre de Romo, precedida por un autobús de la empresa Crisantos Lorente, afectada por la construcción del muro, ya que no podrá sacar sus vehículos de las cocheras.

Con pancartas en las que se podía leer "Soterramiento ya. Por la dignidad de los vecinos", "No al AVE en superficie", "AVE maría, el muro quitaría" o "No al muro", los manifestantes han llegado a la plaza Martínez Tornel, junto al Ayuntamiento de la capital, donde les esperaban centenares decenas de patinadores y ciclistas de la asociación 'Murcia en Bici' para unirse a la marcha, así como un centenar de músicos que han interpretado la canción de Pink Floyd Another brick in the wall.

Además, la peña huertana Las Hijuelas de la pedanía murciana de Patiño, que también ha secundado la manifestación junto a decenas de asociaciones de vecinos, colectivos sociales y AMPAS de Murcia, ha interpretado una jota murciana, cuya letra ha sido creada expresamente para la protesta.

Durante la protesta, diversas asociaciones de padres y madres de alumnos de Murcia han escenificado la construcción de muros utilizando cajas de zapatos a modo de ladrillos, que luego han derribado.

Coreando consignas como "Que no queremos muro, que no", "Nosotros por arriba, el tren por abajo" o "Ni un paso atrás, el soterramiento lo vamos a lograr", los manifestantes han llegado a la plaza de la Fuensanta, donde el portavoz de la Plataforma Prosoterramiento de Murcia, Joaquín Contreras, ha leído un manifiesto.

Contreras ha señalado que, pese "a la mayor manifestación de la historia de Murcia, "esto no va a ser un punto y final, habrá que seguir porque el gobierno regional se aferra como un clavo ardiendo al proyecto provisional en superficie, junto a sus 'palmeros': las patronales y los colegios profesionales".

"Seguiremos luchando por el soterramiento por encima de todo, y que el AVE llegue cuando las vías estén soterradas", ha defendido Contreras, quien ha destacado que la protesta ha sido secundada no sólo por vecinos de la ciudad de Murcia, sino por gentes venidas de todos los municipios de la Región.

Ya son 18 días de protesta en Murcia para pedir el soterramiento de las vías del tren en el centro de la capital, que se iniciaron el día 12, tras una acampada de una semana en señal de protesta.