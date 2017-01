MADRID.- "No está en la agenda del Gobierno la modificación ni mucho menos el incremento del copago de los medicamentos". Así empezó y terminó su comparecencia en el Congreso la ministra de Sanidad, que intentó sacar la pata del lodazal en que la había metido anteriormente con un polémico tuit que luego no supo aclarar en una entrevista.

Dolors Montserrat sembró la duda entonces entre todos los pensionistas, que vislumbraron la posibilidad de tener que pagar más por sus fármacos mientras sus pensiones apenas se han incrementado. Fue Mariano Rajoy quien apagó ese fuego y negó que el PP vaya a modificar el llamado 'decretazo de Mato' con el que ya se vieron suficientemente afectados quienes más sufren la dependencia y la cronicidad.

Ahora Montserrat se ha aprendido la lección: "La modificación del copago no está en la agenda del Gobierno", repitió,no sin antes protestar porque, consideró, ya había dado explicaciones suficientes en las Cortes.

La ministra defendió el copago: "Existe desde hace 50 años", se remontó a tiempos de Franco

Además, la ministra no dejó de alabar la gestión de sus antecesores pese a que el R.D. de racionalización del gasto sanitario de 2012 supuso un recorte de 6.000 millones en el sistema sanitario.

Un tijeretazo que la ministra obvió y quiso disfrazar de éxito al hablar del "ahorro" conseguido con medidas como la centralización de compras,la prescripción de medicamentos genéricos o la reducción de medicamentos sin usar en los hogares.

Del mismo modo, Montserrat negó que el copago sea un invento del Gobierno popular. "Existe desde hace 50 años", afirmó recordando los albores franquistas de la sanidad pública. También aseguró que el MUFACE ya establecía el copago también para los pensionistas y defendió que el sistema de Mato era el "más proporcional, justo y solidario" de la Unión Europea.

No es un copago, es un "repago"

'Faltaría más', vino a responderle la oposición,que le recordó a la ministra que en España el salario mínimo es mucho más bajo que el de nuestros vecinos, que lo lógico es no equipararse a la baja con quienes pagan también por la asistencia sanitaria y que el copago farmacéutico no es más que un "repago".



"La sanidad no es un sistema gratuito. Lo pagamos con nuestros impuestos", le recordó el portavoz del PNV en la Comisión de Sanidad, Joseba Andoni Agirretxea. "Es cierto que el copago ya existía, pero ahora estamos ante un repago", incidió también su homóloga del Grupo Mixto, Marta Sorlí (Compromís).

"Además, la censura al Gobierno del PP no es tanto por el copago, sino por haberlo regulado en el peor momento de la crisis, castigando a los sectores de la población que no podían dar respuesta a ese incremento. Hay que repensar el copago", le pidió el también diputado del Grupo Mixto Carles Campuzano (PDECat). "Proponemos apretar las tuercas más a las empresas farmacéuticas y no tanto a las personas que estamos pagando la crisis", siguió Sorlí.

"Dejen de seguir metiendo la mano en el bolsillo de los pensionistas", exigió el portavoz del PSOE, Jesús Fernández. "Han aplicado tres copagos -le recordó la gestión de Mato a Montserrat-: el de los pensionistas con los fármacos, el de la desfinanciación de 417 medicamentos y el IVA sanitario". "Y no nos creemos ni sus declaraciones ni los desmentidos de su presidente", zanjó, recordando que Rajoy prometió en la campaña de 2011 no recortar en Sanidad y lo hizo en cuanto llegó a la Moncloa.

El PSOE pidió a la ministra la derogación del decretazo de Mato; Podemos, la eliminación por completo del copago farmacéutico

Marta Sibina (En Comú Podem), portavoz de Podemos, arremetió contra la doble vara de medir de los populares. "Sólo abrazan la progresividad fiscal cuando hay una enfermedad de por medio", lamentó. "Y la mayoría del gasto farmacéutico procede de la población activa, así que está rascando allí donde no pica", metaforizó.

Sus propios socios de Ciudadanos fueron más allá y le recordaron a la ministra que sí tiene que modificar el copago farmacéutico, pero para beneficiar más a personas dependientes y a las familias monoparentales. "Está en el acuerdo de investidura. ¿Lo van a cumplir?", le preguntó el portavoz naranja, Francisco Igea. Su pregunta, reiterada durante la réplica, se quedó sin respuesta en ambas ocasiones.

Y, tras un tedioso cruce de datos, más o menos fiables, sobre los beneficios y agravios del decretazo de Mato, el PSOE pidió su derogación y Podemos incluyó también la "eliminación por completo del copago farmacéutico". ¿La respuesta? La propuesta de Montserrat para alcanzar un gran Pacto por la Sanidad que garantice la sostenibilidad del sistema.

Un pacto que mal empieza, le recordaron, si en lugar de establecer un diálogo directo, la ministra se dedica a lanzar mensajes a través de los medios de comunicación y redes sociales.

Todos los grupos criticaron lo que consideraron un intento de globo sonda por parte del Gobierno para testar la opinión pública sobre subir o no la aportación de los pensionistas al sistema. "Pues ya ve, ministra, que la cosa está muy mal por la sobredosis de recortes del PP", le espetó Sibina. "Decir en un desayuno mediático que 'el copago puede subir, bajar o quedar o quedar igual' demuestra una falta de sensibilidad social y ERC no cederá ni un ápice en las conquistas sociales de la clase popular", le advirtió el portavoz republicano, Francesc Xavier Eritja. ¿Si nadie hubiera protestado, seguiría diciendo el Gobierno que no tiene intención de cambiar el copago?", se preguntó Aguirretxea.

La ministra, ya con la lección bien aprendida, respondió otra vez: "No está en la agenda del Gobierno reformar el copago farmacéutico", concluyó. En los Presupuestos se verá.