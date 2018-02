Los Mossos d'Esquadra han detenido al presunto autor del doble homicidio del pantano de Susqueda (Girona) y a su hijo por su presunta implicación en el caso. El principal sospechoso es Jordi M.G., un hombre de 60 años que reside en la localidad de Anglès, a unos 17 kilómetros del pantano, y que ya fue condenado a quince años de cárcel por matar a su esposa en 1997.

Jordi M.G. fue arrestado este lunes por la mañana y a estas horas se encuentra en la comisaría de los Mossos en Santa Coloma de Farners (Girona), a la espera de pasar a disposición judicial.

Los Mossos d'Esquadra también han detenido en la localidad gerundense de Salt al hijo del presunto homicida, sin que por el momento se haya revelado su vinculación con el caso.

Los Mossos d'Esquadra no tienen "ninguna duda de la autoría" del doble asesinato, cometido el pasado mes de agosto. En declaraciones a los medios, el jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, ha explicado que desde un principio los investigadores trabajaron con dos premisas: que no había ninguna relación del entorno de la familia y el núcleo de amistades con la desaparición y que ésta no había sido voluntaria, por lo que tomó las riendas del caso la Unidad central de desaparecidos de la DIC en colaboración con la comisaría de Santa Coloma de Farners.

El detenido no tenía, según los primeros indicios, ninguna vinculación directa con las dos víctimas del crimen, Marc H. L., de 23 años y vecino de Arenys de Munt (Barcelona), y Paula M. P., de 21 años y vecina de Cabrils (Barcelona), que habían acampado junto al pantano de Susqueda en agosto del pasado año, donde fueron asesinados a tiros.

Los Mossos d'Esquadra han podido dar con el sospechoso de este doble asesinato, uno de los principales crímenes que estaban aún sin resolver del pasado año, tras corroborar a partir de distintos indicios de que se encontraba en el pantano el día del crimen y en otras ocasiones, ya que cazaba y pescaba habitualmente en la zona y la conocía muy bien.

El detenido, que tiene dos hijos mayores de edad, ya fue condenado en 1999 a quince años de cárcel por la Audiencia de Girona por haber matado dos años antes a su esposa, en su casa de Anglès.

En la sentencia, en la que se aplicó al acusado la atenuante de trastorno mental, el ahora detenido en relación con el doble crimen de Susqueda fue condenado por matar a su esposa cuando regresaba de un curso en Girona.

El hombre esperaba a su esposa en el interior de un vehículo aparcado en la calle Riu Ter y, cuando la mujer llegó a su altura, le descerrajó tres disparos y, posteriormente, cuando la víctima ya estaba en el suelo, hizo un cuarto disparo para rematarla.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Anglès ha explicado que Jordi M.G. había regresado al municipio hacía dos o tres años y que se dedicaba a cuidar a un tío suyo de avanzada edad. "Estaba muy encerrado sobre sí mismo, lo que nos hacía pensar que tras la condena se había reintegrado", ha explicado la alcaldesa de este municipio de casi 5.500 vecinos.

Desde su regreso, no había tenido importantes incidentes en la localidad, aunque había tenido alguna pelea con algún vecino y una vez, al ponerle una multa de tráfico, había ido a quejarse a la policía.



Los Mossos d'Esquadra han podido dar con el sospechoso tras corroborar a partir de distintos indicios de que se encontraba en el pantano el día del crimen y en otras ocasiones, ya que frecuentaba la zona

El doble crimen de Susqueda ocurrió en agosto pasado, cuando los dos jóvenes, que estaban de vacaciones, tenían previsto visitar Tamariu, en Palafrugell (Girona) y el Montseny y hacer una excursión en un kayak, propiedad del chico, por el pantano de Susqueda, en el río Ter.

Los dos jóvenes fueron dados por desaparecidos el 24 de agosto pasado, si bien los cadáveres no fueron localizados hasta el 26 de septiembre, uno flotando en el agua y otro sobre una pared lateral del pantano, del río Ter.

El kayak inflable del joven con el que, al parecer, pretendían hacer una excursión por el pantano, apareció también en el agua, en una zona próxima a la que se encontró su coche hundido, el llamado coll Palomera.

Los Mossos d'Esquadra, que han mantenido varias líneas abiertas antes de dar con el supuesto autor del crimen, tratan ahora de descubrir por qué el hombre asesinó a los dos jóvenes, que fueron captados por una cámara de seguridad de una entidad bancaria pocas horas antes del crimen.

Además, los agentes también tratan de determinar si el hombre actuó sólo o con ayuda de alguien, al tiempo que siguen buscando el arma de fuego con la que supuestamente el detenido mató a tiros a los dos jóvenes.

El titular del Juzgado 2 de Santa Coloma de Farners asumió la instrucción del caso y decretó el secreto de las actuaciones.