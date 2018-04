Más de 100 plataformas y organizaciones de la sociedad civil se ha sumado hasta la fecha a un manifiesto que bajo el título Compromiso = presupuesto, convoca a una movilización en todo el territorio español para exigir que el Gobierno cumpla con su compromiso de dedicar 200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 a la lucha contra la violencia de género.

Este compromiso, alcanzado tras meses de negociación entre todos los grupos con representación parlamentaria y la aportación de más de 60 expertas y expertos, debía estar incluido en los presupuestos para este año. Sin embargo, hace unas semanas, cuando el ministro Cristobal Montoro presentó el borrador de los gastos del Estado para este año, los millones prometidos no figuraban en las partidas.

El Gobierno asegura que ha incluido sólo los 80 millones con los que financiar los gastos de la administración central (ministerios), y que los 120 millones que faltan los tienen que poner de su bolsillo las distintas comunidades autónomas de los fondos de financiación.

"Los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años, no generan la alarma social suficiente para que el PP cumpla su promesa de mínimos, y deja a las Comunidades Autónomas sin los 100 millones prometidos para prevención educativa y sanitaria y a los 8.000 ayuntamientos sin los 20 millones acordados para mejorar la atención jurídica, psicológica y social de proximidad", aseguran las organizaciones en el manifiesto.

"Tras una movilización feminista histórica este 8 de marzo, el Gobierno se puso el lazo morado para terminar finalmente anunciando una reducción brutal de 120 millones"

"Tras una movilización feminista histórica este 8 de marzo, el Gobierno se puso el lazo morado para terminar finalmente anunciando una reducción brutal de 120 millones. Por lo que en el mejor de los casos alcanzaríamos 80 para todo el territorio español", añaden.

Sin los 200 millones de euros anuales prometidos por la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, no se puede cumplir con el pacto de Estado contra la violencia de género, explican las organizaciones. Resaltan que ese gasto representa tan sólo un 0,04% del Presupuesto del Estado y afirman que, aunque aún insuficiente, esos 200 millones servirían para poner en marcha parte de las 213 medidas acordadas en el pacto de Estado.

Las organizaciones firmantes se preguntan: "Señores y señoras del Gobierno, señor Rajoy, señora Monserrat, ¿Cuánto valen las vidas de las mujeres?" Y responden: "No es que no haya dinero, es que sus prioridades son otras. El aumento del presupuesto de Defensa en 819 millones (el 10,7% respecto al año pasado) o seguir financiando rescates de bancos y autopistas. En decir, la dignidad de las vidas del 51% de la población, no es una prioridad para ellos. Pero nosotras no vamos a permitir que nuestros derechos queden en papel mojado"

Las firmantes denuncias que tras las históricas movilizaciones y la huelga del pasado 8 de marzo, el Gobierno se puso el lazo morado para terminar finalmente anunciando una reducción brutal de 120 millones.

Concentración frente al Congreso

Además del llamamiento estatal, este próximo 25 de abril se llevará a cabo una concentración frente al Congreso de los diputados. Las Feministas Contra el Incumplimiento Presupuestario en Violencia de Género denuncian el "engaño, la burla la tomadura de pelo a las víctimas de violencia machista y a la ciudadanía en su conjunto, que supone la presentación de estos presupuestos".

Este grupo, anuncia que habrá más movilizaciones hasta conseguir "la inclusión inmediata de los 200 millones comprometidos para 2018" y la puesta en marcha de las medidas y reformas acordadas en el pacto de Estado.

Exigen, además, la dimisión de la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, por "su incapacidad para mantener la palabra dada en la sede de la soberanía popular", por no haber defendido la financiación del pacto y por su "falta de sensibilidad con las víctimas de violencia de género".