Una mujer ha fallecido en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda tras permanecer más de doce horas en urgencias sin ser atendida. Así lo relata el diario Ideal.

Ocurrió el pasado 21 de diciembre. Según explica la directora de la residencia de Personas Mayores Francisco Ortiz de Quesada, en la que ocupaba "una plaza concertada", la mujer de 64 años, de nombre Aurelia, fue trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir unas dolencias. Llegó a las dos y cuarto "acompañada por una auxiliar de la residencia" hasta que quedó "bajo la tutela del hospital", explica Ana Moreno al diario.

El hospital registró la llegada de Aurelia pero permaneció sola en una camilla sin estar en condiciones de responder a la llamada por megafonía de los servicios sanitarioa.

El gerente del centro, Antonio Resola, en declaraciones a Ideal, asegura que su nombre fue borrado de la lista de personas en espera al no contestar a los requerimientos: "Hay pacientes que se marchan". Cambio de turno mediante - el de las 15.00 horas-, Aurelia permaneció más de doce horas en aquella sala sin que nadie repara en su presencia. Ya de madrugada, tras un segundo cambio de turno -a las 22.00 horas-, por fin alguien reparó en la mujer, que ya había fallecido.

La Junta de Andalucía defiende que no ha fallado el protocolo y que todavía es pronto para aventurar que no llevara la pulsera identificativa. No obstante, en declaraciones a la Cadena Ser, Teresa Vega, delegada provincial de salud, reconoce que "hay cosas que se han podido hacer mal". Más tajante se muestra Resola, que asegura al medio que la paciente no llevaba la pulsera y que por lo tanto no se activó el protocolo para personas que se encuentran solas.

Además, el hijo de la fallecida asegura que no le comunicaron en ningún momento el traslado a Urgencias de su madre. Fue directamente la Policía la que comunicó que su madre había muerto, según su versión de los hechos.