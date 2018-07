La popular red de microblogging Twitter ha ido suspendiendo más de un millón de cuentas al día en los últimos meses para disminuir el flujo de desinformación en la plataforma, informó en exclusiva el diario Washington Post.

Twitter suspendió más de 70 millones de cuentas de trolls (personas agresivas o de comportamiento malicioso) y bots (cuentas asociadas a robots que tuitean automáticamente) en mayo y junio, ha continuado ese ritmo de suspensión en julio, según el citado medio.

El ritmo de eliminación de cuentas se ha más que duplicado desde octubre, cuando la compañía reveló al Congreso de EEUU cómo Rusia usó cuentas falsas para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Este aumento en la actividad de Twitter en cuanto a suspensiones de cuentas indeseadas pone en duda su propia estimación de que menos del 5% de sus usuarios activos son falsos o directamente generadoras de ruido, y que menos del 8,5% por ciento usa herramientas de automatización como bots.

No obstante, según el vicepresidente de confianza y seguridad de Twitter, Del Harvey, esta medida no ha tenido un impacto decisivo en la cantidad de usuarios activos, que eran 336 millones al final del primer trimestre, porque muchas de las cuentas problemáticas no tuiteaban regularmente.

"Es difícil creer que 70 millones de cuentas se vieron afectadas cuando Twitter solo tiene 336 millones de usuarios activos mensuales", dijo el analista Michael Pachter, de Wedbush, en declaraciones a Reuters. Y añadió: "Creo que una gran cantidad de estas cuentas suspendidas estaban inactivas, y tendrán poco impacto en la compañía".

Eso sí, esta agresiva política de eliminación de cuentas no deseadas podría dar lugar a una disminución en el número de usuarios mensuales en el segundo trimestre, que terminó la semana pasada, según el diario estadounidense.

Los bots, los trolls y cuentas falsas son casi tan viejos como Twitter, que comenzó a operar en 2006. En 2015, el entonces director ejecutivo de Twitter, Dick Costolo, reconoció el problema en un memorando de la compañía, en donde reconocía que el abuso y los trolls "llevaban años" habitando en la plataforma.