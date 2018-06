El lema Orgullo es Transgresión ha recorrido las calles de Madrid en una manifestación que clama por un Orgullo Crítico de transformación y de lucha contra el heteropatriarcado y el mercantilismo en el Día Internacional del Orgullo LGTB.

La cita, convocada para celebrar el 28 de junio, iniciaba su marcha desde la Plaza de Neptuno, y desde allí ha avanzado hasta la Plaza de Callao en donde se han coreado lemas como “el orgullo será anticapitalista o no será”, “gobierno escucha, estamos en la lucha” o “nuestro orgullo no es un negocio”.

A pesar del calor, muchos han sido los que se han querido sumar al movimiento que ha reunido a diversas asociaciones como la Plataforma feminista Libres y Combativas o la asociación de Familias de Menores Transexuales, Chrysallis.



“Estoy aquí para apoyar un orgullo anticapitalista, transfeminista y antiracista. Estamos con esta pancarta en apoyo a Palestina porque no queremos que utilicen nuestras identidades y sexualidades para encubrir su sistema de apartheid”, explicaba a Público Raza Rex, de Revolución por Minuto (RPM). Añadía que se sumaba al rechazo por la actuación de la ganadora israelí de Eurovisión 2018, Netta, en el Orgullo porque “es una embajadora cultural israelí. No bailaremos con su música”, sentenciaba al ser preguntado por la protesta de este viernes en Madrid en contra de su intervención en las fiestas. Orgullo Crítico considera que "sirve para difundir una imagen progresista y gayfriendly que no se corresponde con la realidad del país".

El ambiente festivo ha marcado una marcha que celebra las conquistas conseguidas por quienes han luchado por los derechos del colectivo LGBT, pero también reivindica el camino que aún queda por recorrer.

La batucada ha animado la movilización de Madrid en el Día Internacional del Orgullo LGTB". / PÚBLICO

“Fuera negocios de nuestra lucha”

La Plataforma Orgullo Crítico denuncia el desplazamiento del carácter político y transgresor del movimiento a un interés mercantil que llena de publicidad el desfile oficial. A lo largo de la marcha se han escuchado cánticos que rechazaban el capitalismo dentro de la lucha como "fuera negocios de nuestra lucha” o "el Orgullo no se vende, se defiende".



Así lo ha manifestado Víctor, integrante de la Plataforma Libres y Combativas, “creemos que el capitalismo, al igual que ha hecho con otros movimientos sociales como el feminismo, intenta dulcificar el movimiento. Para nosotros el Orgullo LGTBI es una forma de reivindicar, una conquista histórica de derechos”.