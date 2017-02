Los padres exigen al Gobierno que prohíba servir panga en los comedores escolares

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha exigido al Gobierno que prohíba el polémico pescado panga de los comedores escolares "en defensa del derecho a una alimentación sana y saludable de los menores".

La preocupación por el consumo de determinados pescados no es nueva, pero el anuncio de que Carrefour dejará de comercializar el panga ha vuelto a hacer saltar las alarmas. En especial, la de los padres y madres de alumnos, que hace años vienen alertando de su desonfianza sobre este tipo de pescados producidos a gran escala en países asiáticos y que atraviesan medio mundo antes de llegar al plato.

En un escrito dirigido a los Ministerios de Sanidad y Educación, CEAPA exige la prohibición del panga, la tilapia y otros pescados similares en los comedores escolares. Consideran que decisiones como la de Carrefour confirman sus sospechas en cuanto a la mala calidad del producto, aunque la cadena de supermercados asegure que se debe a los efectos medioambientales de las granjas de producción y no a la calidad del pescado.

La confederación cree que se trata de un argumento pensado para "no encontrarse con graves pérdidas por no poder vender dichas existencias". "Es evidente que una decisión como la tomada por las multinacionales de la alimentación no es algo habitual y tiene, sin duda, muchas más razones que las esgrimidas", apuntan.

Al mismo tiempo, creen que la retirada del panga de las grandes superficies comerciales no impedirá que se siga sirviendo a los niños en los colegios porque muchos de los alimentos que se sirven en los comedores escolares no

provienen de supermercados.