Una pareja de transexuales denuncia una agresión de un vecino en Torremolinos

La Federación Andalucía Diversidad LGBT ha informado de que una pareja de transexuales del municipio malagueño de Torremolinos, que ha puesto una denuncia ante la Policía, ha sido agredida por un vecino que les propinó "golpes y puñetazos" por su orientación sexual y su identidad de género.

Desde la Federación Andaluza de Asociaciones LGBT señalan que el vecino le golpeó cuando esperaba el ascensor para ir a trabajar "y cuando su pareja, alertada por los gritos, salió a socorrerle fue también agredida, tal y como consta en la denuncia presentada ante la Policía de Torremolinos, así como también relataron a Colega-Torremolinos y al Observatorio Andaluz contra la LGBTIfobia", han señalado. Fue otro vecino el que acudió al auxilio y logró que el agresor cesara y se metiera en su casa.

Según el comunicado, el vecino "lleva acosándoles desde que se mudaron a vivir al edifico hace un año" por su "orientación sexual y su identidad de género". Denuncian que "son frecuentes los insultos" y que "les hace la vida imposible martilleando las paredes colindantes o, incluso, llegando a escupirles y les empuja incitado por su odio hacia ellos".

Natalia Ronco, del Observatorio Andaluz contra la LGBTIfobia, ha lamentado que "tristemente, somos testigos, una vez más, de cómo la homofobia y la transfobia siguen muy presentes". "Esta pareja sólo hacía su vida como cualquiera de nosotros y fue agredida sin ningún motivo más allá del odio injustificado que sienten ciertas personas hacia el colectivo LGBT".

Por su parte, el presidente de Colega-Torremolinos, Santiago Rubio, ha estado atendiendo a las víctimas y ha añadido que "se encuentran en un estado de estrés y shock; es terrible que sigamos tendiendo que vivir sucesos tan repudiables como estos".

Por último, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones LGBTI, Andalucía Diversidad, Antonio Ferre, ha afirmado, en el comunicado, que "esta pareja se ha atrevido a denunciar, a poner sobre la mesa el grave problema al que nos enfrentamos, pero aún hay mucha infradenuncia, muchas personas no se atreven a denunciar porque piensan que no sirve para nada, porque tienen miedo".

Así, ha animado "a que lo hagan, es la única manera de parar los pies a la homofobia y transfobia, no podemos dar el mensaje de que este tipo de acciones intolerables quedan impunes", ha concluido.