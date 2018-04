Unas 2.000 personas se han manifestado este sábado por el centro de la capital catalana en defensa del sistema público de pensiones y en protesta contra las políticas en esta materia del Gobierno de Mariano Rajoy, según datos de la Guardia Urbana de Barcelona, siguiendo con las movilizaciones masivas que se celebraron a lo largo de los meses de febrero y marzo.

Bajo la lluvia se han concentrado los manifestantes bajo el lema En defensa del sistema de pensiones, reivindicando unas pensiones dignas y revalorizadas conforme al IPC, e iniciando una marcha que salía a las 11.00 horas la Plaça Urquinaona de Barcelona. La concentración ha avanzado por la calle Laietana, acompañada de música ambiental y gritos de los manifestantes, como "por unas pensiones dignas" o "no estamos locos, sabemos lo que queremos". La mayoría han centrado sus gritos contra el gobierno de Mariano Rajoy y las políticas de su partido, al grito de "Mariano, deja de meter la mano" o "Rajoy, dimite, el pueblo no te admite". "Quiero una vejez digna, he trabajado para ella y es un derecho", declaraba uno de los manifestantes, Vicente Muñoz Campos.

La manifestación finalizaba frente la estatua de Colón, donde un representante sindical ha leído el manifiesto presentado, que subraya que las pensiones son un derecho "reconocido en la Constitución Española".

Aun así, no han faltado las críticas a los mismos sindicatos que han organizado la convocatoria, UGT y CCOO, y otro asistente, José Luis López, ha censurado que se hayan "apropiado de esta protesta, cuando han sido estos sindicatos los negociadores que nos han llevado a esta situación".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha declarado que los ciudadanos volvían a manifestarse en la mañana del sábado porque "parece que Mariano Rajoy no ha escuchado bien el grito masivo que los pensionistas de este país están haciendo continuamente en las calles". El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha insistido por su parte en que "seguiremos saliendo a la calle las veces que haga falta" para asegurar la continuidad del sistema de pensiones, y ha añadido que no aceptarán "préstamos desde los presupuestos a la caja de la Seguridad Social" para aumentar las pensiones la "ridícula" cifra del 0,25%.

Las movilizaciones por las pensiones se celebran a lo largo de la jornada en otras localidades catalanas, como Girona, Tarragona, Lleida, Manresa, Vic y Vilanova i la Geltrú.