Las organizaciones feministas convocantes de las movilizaciones y la huelga del 8 de marzo, participarán en las manifestaciones de pensionistas del próximo día 17 en apoyo a sus reivindicaciones. "Cómo no vamos a apoyar esta causa, si muchas de nuestras integrantes son pensionistas. En este tema hablamos en primera persona", afirma Patricia Aranguren, portavoz de la Comisión 8M.

Desde esta comisión afirman que el apoyo a la necesidad de pensiones "dignas" no es nueva, y que en todos los informes y manifiestos que han producido denuncian que la brecha salarial que sufren las mujeres se refleja posteriormente en sus pensiones y que es la causa de la pobreza de muchas mujeres cuando llegan a la edad de jubilación. Por eso, resalta Aranguren, "es importare hacer una lectura de género sobre este tema".

La brecha salarial, (que en España tiene como consecuencia que las mujeres cobren de media un 23% menos que sus compañeros varones), las reducciones de jornadas laborales por el cuidado de hijos o dependientes y el trabajo doméstico, que no cotiza a la Seguridad Social, están en la raíz de que las mujeres reciban perores pensiones. Según fuentes de la Coordinadora 8M, las cifras son alarmantes, ya que el 62% de las mujeres perciben la pensión mínima. Aranguren destaca que en nuestro país, unos tres millones de mujeres cobran una pensión mensual inferior a los 700 euros y algo más del 50% de las pensionistas del estado español reciben lo que se llaman pensiones derivadas, es decir, que no se derivan de su trabajo, sino del de sus parejas (como las pensiones de viudedad).

"Hemos hecho un llamamiento a las feministas más jóvenes para que apoyen las movilizaciones por unas pensiones justas", afirma Aranguren, "porque es este es un tema que nos afecta y afectará a todas". "El pasado 8 de marzo hemos demostrado que tenemos un fuerte poder de convocatoria y es algo que no debemos perder y que queremos seguir mantenido. Este sábado es una jornada de movilización y creemos que las feministas tenemos una gran responsabilidad".



A pesar de este apoyo, la presencia de la Comisión del 8M en las movilizaciones del sábado no será institucional. Algunas de sus portavoces afirman que no ha habido una reunión de esta comisión para hacer una llamada desde esa asamblea, sino que se ha convocado de forma genérica al movimiento feminista por lo que no acudirán con pancartas del 8M, sino que se inclinan por el uso de otro tipo de simbología para que cualquier mujer, forme parte de la comisión o no, participe.

En Madrid, la manifestación por unas pensiones "dignas" comenzará a las 11 horas en Sol y finalizará en la Plaza del Museo Reina Sofía. En el resto de comunidades autónomas también se han convocado movilizaciones para defender las pensiones públicas