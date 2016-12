La polémica sobre el apeadero del AVE en un pueblo de 26 habitantes

MADRID. - Uno de los puntos de la línea de AVE que conecta Madrid con Galicia está generando polémica: la construcción del apeadero en Otero de Sanabria, un pequeño pueblo de 26 habitantes en el oeste de Zamora. Obra que está presupuestada en 4 millones de euros.



El proyecto, que podría estar terminado para finales de 2017, ha sido duramente criticado por algunos políticos catalanes, en parte debido a que desde Catalunya se quejan de la escasa inversión que reciben en el Corredor del Mediterráneo. Francesc Homs, portavoz en el Congreso de Democràcia i Libertat, fue de los primeros en hablar sobre esta obra y señaló que era un claro ejemplo de “la ineficacia del gobierno”. Por su parte, la diputada en el Congreso por Democràcia i Libertat, Miriam Nogueras, criticó la decisión de que el AVE pasara por un pueblo donde “no hay jóvenes, no hay niños, no hay bares, no hay supermercados...”.









En una conversación con Público, el senador y alcalde de Puebla de Sanabria por el PSOE, José Fernández Blanco, ha explicado que todo lo que se está contando no es del todo cierto. “No se va a construir una estación de AVE, se va a habilitar un apeadero en el que pararán algunos AVEs”. Además, ha añadido que de no construir la estación, el pueblo y la comarca, de la que Puebla de Sanabria es el centro, se quedarían sin ningún servicio de tren. “Nosotros lo que queremos es mantener nuestros trenes y nuestros Alvias, que en dos horas nos dejan en Madrid. Si no se habilita este apeadero nos quedamos sin trenes” ha señalado.



José Fernández ha señalado que toda esta zona vive, y sobrevive, del turismo rural. “El tren es un medio fundamental para que puedan venir los turistas y la gente pueda acceder fácilmente al pueblo”. Para el alcalde se trata de una cuestión de organización territorial, “¿qué hacemos, dejamos sin comunicación a las zonas rurales?”.

Tramo entre Olmedo y Zamora en la línea de AVE Madrid - Galicia / YOUTUBE



José ha defendido el derecho de los vecinos de Otero y toda la zona de Puebla de Sanabria de ir a Madrid y moverse con facilidad, “igual que cualquiera que viva en una ciudad”. El alcalde también ha señalado que lo que les interesa no es el AVE “que pararía uno al día, más o menos, a nosotros lo que nos importa es que se mantengan nuestros trenes que funcionan tan bien y que son vitales para la zona”. El alcalde señala que esta comarca, muy deprimida, es clave en la conexión con Galicia y Madrid, pero también con Portugal. "Para nosotros es una estación vital, quizás nuestra última oportunidad y, además, se crearían sinergias comerciales con Portugal".



De hecho, el pueblo de Otero está muy cerca de Braganza, en el país vecino, que tiene una población de 35.000 habitantes. Esta ciudad es la capital de la región de Trás-Os-Montes, con 220.000 habitantes, y es la ciudad portuguesa más cercana al AVE.



El alcalde ha explicado también que entre Zamora y Ourense tiene que haber puntos para cualquier tipo de emergencia: los llamados PAET, Puestos de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes, espacios con cuatro vías, edificados sobre terreno llano donde los trenes más lentos pueden apartarse y permitir que el AVE, más rápido, continúe su trayecto sin paradas ni obstáculos. En este sentido, Otero de Sanabria cumple con los requisitos.



El AVE, una rentabilidad desigual

No es la primera polémica que se genera en torno a la construcción de apeaderos o estaciones de AVE en distintos puntos de España. Las obras en Requena y Villena también generaron controversia. O en Tardienta, Huesca, la estación menos frecuentada, con apenas un pasajero al día.



En total, la línea de alta velocidad cuenta con 41 estaciones en toda España, casi 3.200 km en servicio siendo Puerta de Atocha en Madrid la estación que más pasajeros registra, pues concentra el 40% de los viajeros totales que cogen el AVE.



Pero no solo el AVE es objeto de polémicas, José Fernández recuerda a Miriam Nogueras el caso de la línea 9 de TMB. "La L9 costó 16.000 millones, el doble que toda la línea de AVE Barcelona Madrid, así que si quiere hablar de infraestructuras no rentables, las tiene muy cerca" ha zanjado.