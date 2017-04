La Policía identifica a la vicepresidenta de la Diputación de València por hablar en valenciano

La vicepresidenta de la Diputación de València, Maria Josep Amigó (Compromís), ha denunciado este martes que dos agentes de la Policía Nacional le han exigido que se identifique en la misma puerta de las Corts Valencianes por el único motivo de dirigirse a ellos en valenciano, tal y como señala Amigó en su perfil de Facebook. Llama la atención que este hecho se produce un 25 de abril, día de las libertades del pueblo valenciano.

La identificación se ha producido durante la protesta que se ha celebrado este martes, convocada por Compromís, frente a las Corts Valencianes para reclamar más inversiones en la Comunidad Valenciana desde el Gobierno central. En ese contexto, dos agentes de Policía se han acercado para conocer quiénes eran los responsables de la concentración. Maria Josep Amigó ha contestado en valenciano que podría preguntar en Les Corts, ya que habían convocado ellos.

"Acto seguido me ha invitado, por decirlo de una manera sutil, a hablar en castellano. Yo me he negado, ya que supone una vulneración de nuestros derechos como valencianoparlantes. A continuación me han pedido que me identificara y que les facilitara el DNI. Se los he dado y me han tomado los datos", asegura la vicepresidenta de la Diputación en su cuenta de Facebook.

"Hoy, 25 de abril, día de las libertades del pueblo valenciano, la policía nacional me ha identificado por hablar en valenciano. Nos queda mucho por hacer y esto me enfada pero me da fuerzas para seguir luchando", ha denunciado Amigó.