Preocupación en la abogacía por el machismo y la misoginia en la judicatura tras el poema 'De monjas a Diputadas'

El Área de la Mujer de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha mostrado su estupor y preocupación por la publicación en la revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria del poema titulado 'De monjas a Diputadas'.

No es la primera vez, que salen a la luz comentarios misóginos o conversaciones machistas por parte de magistrados y jueces. ALA nos proporciona algunos ejemplos, como el caso de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que los magistrados fueron grabados diciendo "las rumanas, todas putas", especialmente grave porque uno de ellos aspirante a la sección que revisa las causas de violencia de género, o las declaraciones del Juez de Menores de Granada Emilio Catalayud en un programa en la televisión pública: "Las niñas se hacen fotos como putas", entre otros.

ALA alerta de que la publicación de este poema confirma nuevamente algo que ya saben, la falta de formación especializada en género de los jueces, magistrados y personal de la administración de justicia, y como se reproducen en la justicia los estereotipos y prejuicios sexistas.

El comunicado de rechazo emitido por la Asociación diciendo que la revista es un foro de libertad de expresión de sus asociados y no expresa el sentir de la Asociación, no tranquiliza. "No podemos olvidar que sus miembros son jueces y magistrados, y nos preocupa que quien redactó el poema pueda impartir justicia de la misma forma androcéntrica", afirman desde el Área de la Mujer de ALA.

ALA afirma que no es causa de exculpación el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 ni la defensa de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, como señalan en su comunicado. "La publicación de este poema refleja lo contrario, lo que es inadmisible".

Desde el Área de la Mujer de ALA manifiestan su solidaridad con ambas Diputadas, denuncian que el poema publicado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria atenta contra la dignidad de todas las mujeres, y piden nuevamente la necesidad de formación con perspectiva de género de los jueces y magistrados