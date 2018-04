Las organizaciones ecologistas aseguran que el gasto previsto en medio ambiente este año es casi un 70% inferior al de 2009, pese a que el Gobierno defiende que su proyecto de Presupuestos 2018 recupera la capacidad de gasto global anterior a la crisis.

La directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, indica que el principal programa presupuestario donde se aglutina el gasto ambiental (en calidad del agua, protección y mejora ambiental, actuaciones en la costa, o prevención del cambio climático) ha caído un 69 % en 2018 comparado con el año de referencia anterior a la crisis: 2009. La partida de gasto ambiental de ese programa ha pasado de los 1.530 millones en 2009 a los 488 millones en 2018.

Por capítulos y comparando 2009 con 2018, el presupuesto en mejorar la calidad del agua pasa de 584,9 millones a 182, el de protección y mejora del medio ambiente de 61,5 a 20,8, el de protección y mejora del medio natural de 416,6 a 173,3, el de actuaciones en la costa de 301 a 89,9, y el de prevención del cambio climático de 166,5 a 21,8, "un dato lamentable para un país amenazado de convertirse en un desierto", ha señalado.

Asimismo, la activista recuerda que la partida destinada a calidad del agua haya experimentado este abrupto recorte cuando sobre España pesan sentencias condenatorias por la falta de depuración en algunas zonas.

Ruiz ha denunciado, también, que las únicas partidas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) donde no aparece el grado de ejecución que tuvieron en 2017 son las de medio ambiente lo cual es, a su juicio, "preocupante" en tanto que no permite valorar que se hizo y que no.

Asunción Ruiz ha criticado también que PIMA Adapta Ecosistemas haya desaparecido del proyecto de Presupuestos 2018

La directora de SEO/BirdLife ha criticado también que el programa de adaptación de los ecosistemas al cambio climático, conocido como PIMA Adapta Ecosistemas haya desaparecido del proyecto de Presupuestos 2018, o que la partida de 7 millones dedicada a la prevención de residuos sea "raquítica" en el que debemos avanzar hacia la economía circular.

Otra de las carencias más graves en las cuentas ambientales es que el Gobierno "no revierte en gestión y mejora del dominio público hidráulico los 220 euros recaudados a las empresas hidroeléctricas por el aprovechamiento de los ríos mediante el canon hidráulico", ha destacado el científico experto en agua de la Universidad de Zaragoza y diputado de Podemos, Pedro Arrojo.

El diputado ha explicado que, buscando en diferentes partidas destinadas a mejora y gestión del dominio público hidráulico, concluye que ascendería a 60 millones, 160 menos de lo recaudado por el canon, lo que implicaría que mediante una ley (el proyecto de Presupuestos) el Ejecutivo "estaría incumpliendo otra ley" (la de reversión del canon).

En una respuesta parlamentaria escrita que el Gobierno dio a este grupo el pasado diciembre, reconocía que tampoco revirtió el canon al objetivo para el que se creó en 2017.

Por su parte, Alicia Cantero, portavoz de Greenpeace, ha apuntado a que el presupuesto general de medio ambiente (no sólo gasto) ha caído un 56,5 % en los últimos 10 años, y que la partida dedicada a la transición energética sólo representa el 6 % de las políticas de gasto del Ministerio de Energía a fomentar la transición energética.

Cantero ha subrayado, también, que "el principio quien contamina paga está prácticamente ausente de la fiscalidad en el proyecto de Presupuestos para 2018, ya que los impuestos denominados ambientales (incluidos los energéticos) tan solo representan el 5% de los ingresos del Estado".