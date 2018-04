Grupos feministas se han concentrado la tarde de este miércoles para denunciar que la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 supone una “tomadura de pelo” a las víctimas de violencia machista. Además explican que “solo con 80 millones no se va a poder hacer nada que realmente tenga efecto contra la violencia de género”.

Bajo lemas como "Gobierno, escucha, estamos en la lucha" o "sin presupuestos no hay protección", decenas de mujeres se han concentrado frente al Congreso mientras se producía el debate sobre los PGE 2018.

El Gobierno ha presentado un proyecto de Presupuestos que incumple el Pacto de Estado contra la violencia de género. Aunque se llegó a un acuerdo de destinar 200 millones de euros, el Estado solo ha incluido en los Presupuestos los 80 millones con los que prevén financiar los gastos de la administración central, es decir, de los ministerios. Los 120 millones restantes correrán a cargo de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Las feministas presentes en la protesta afirman que “los 200 millones ya son pocos, pero los 80 no son suficientes” para poner en marcha las 213 medidas acordadas en el Pacto de Estado. “Si hay políticas pero no hay medios, ¿de qué sirve?”, denuncia una de las asistentes a la concentración, que tacha los Presupuestos de un “timo” al que las mujeres ya están acostumbradas.

Exigen la dimisión de la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat. Según Lourdes Hernández, presidenta del Foro contra la violencia a las mujeres,“no hace nada y ni siquiera nos recibe y no pelea contra la violencia de género”. “Tenemos una ley de igualdad desde hace más de 10 años y apenas han cambiado cosas”, denuncian las feministas. “Creo que el Congreso no ha aceptado la obligatoriedad de la equiparación salarial y parece que solo se ponen las medallas para las elecciones y luego no hay acciones reales”, explica una de las asistentes.

Las mujeres congregadas ponen el foco en los niños, “ningún maltratador puede ser un buen padre, los niños tienen que ser considerados también víctimas y ser protegidos”. Desde 2013, año en que se empezó a contabilizar, han muerto 24 niños y niñas como consecuencia de la violencia machista.

El gasto en Violencia de Género representa solo un 0.04% de los PGE 2018. “Han aumentado el presupuesto en defensa en miles de millones y nos están racaneando 200 millones a la mitad de la población que somos las mujeres”, explica una de las asistentes a la concentración.